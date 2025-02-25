تكنولوجيا: سامسونج تنشر فيديو تشويقي لهواتف جالكسي A56 وجالكسي A36 مع وعد بستة تحديثات رئيسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني -

قامت شركة سامسونج مؤخرًا بنشر فيديو تشويقي عبر منصتي “يوتيوب” و”إكس” يسلط الضوء على إطلاق هاتفي “جالكسي A56″ و”جالكسي A36” الجديدين في السوق الهندي ضمن سلسلة “جالكسي A”. الفيديو، الذي تضمن لمحات عن مجموعة من هواتف السلسلة الحالية، لم يعرض الهاتفين المنتظرين بشكل مباشر، لكنه أثار الفضول حول تحديثات محتملة في تصميم جزيرة الكاميرا، وفقًا لما تم تداوله من تسريبات.

أشار الفيديو إلى أن سلسلة “جالكسي A” تمتلك قاعدة جماهيرية واسعة تتجاوز 89 مليون مستخدم، مما يعكس شعبيتها الكبيرة. ومن أبرز النقاط التي كشف عنها الإعلان التشويقي هو التزام سامسونج بتوفير ست تحديثات رئيسية لنظام التشغيل لهذين الطرازين، وهي خطوة لافتة مقارنةً بالطرازات السابقة مثل “A55″ و”A35” التي حصلت على أربع تحديثات فقط.

هذا التحسين يعزز من قيمة الهواتف الجديدة ضمن الفئة المتوسطة ويضعها في منافسة أقوى مع الأجهزة الرائدة.

ورغم أن سامسونج لم تحدد موعدًا رسميًا للكشف عن الهاتفين، فإن الحساب الرسمي للشركة في الهند على منصة “إكس” لم يقدم تفاصيل إضافية حتى الآن. وفي سياق متصل، تستعد الشركة أيضًا لإطلاق طرازي “جالكسي M16″ و”M06 5G” قريبًا في الهند، مما يشير إلى خطة طموحة لتعزيز حضورها في السوق.

من حيث المواصفات المتوقعة، تشير التسريبات إلى أن “جالكسي A56” سيأتي مزودًا بمعالج “إكسينوس 1580” المتطور من إنتاج سامسونج، بينما سيعتمد “جالكسي A36” على معالج “سناب دراجون 6 الجيل 3” من كوالكوم. وبهذا، تواصل سامسونج استراتيجيتها في تقديم أداء قوي ومتنوع يلبي توقعات المستخدمين في الفئة المتوسطة، مع وعود بتحديثات طويلة الأمد تعزز من تجربة الاستخدام.