تكنولوجيا: تصاميم Samsung Galaxy Z Fold7 تكشف عن جهاز أنحف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سامسونج للإعلان عن Galaxy Z Fold7 في يوليو المقبل أو نحو ذلك، وقد ظهرت اليوم أول مجموعة من التصاميم المسربة التي تستعرض الجهاز القابل للطي القادم.

تستند هذه التصاميم إلى مخططات CAD، لذا قد تتغير بعض التفاصيل البسيطة، لكنها تقدم فكرة جيدة عن ما تعمل عليه الشركة الكورية حاليًا.

يبدو أن سامسونج قررت أخيرًا مجاراة التوجه نحو الهواتف القابلة للطي الأنحف، وهو اتجاه بدأه المنافسون الصينيون. مؤخرًا، كشفت Oppo عن Find N5، الذي يحمل حاليًا لقب أنحف هاتف قابل للطي بتصميم الكتاب في العالم. ورغم أن Galaxy Z Fold7 لن ينتزع هذا اللقب، إلا أنه سيقترب كثيرًا من تحقيق ذلك.

تشير التسريبات إلى أن الجهاز سيكون بسُمك 4.5 ملم عند فتحه و9.5 ملم عند طيه، مع احتساب بروز الكاميرا. لكن عند استثناء هذا البروز، يُقال إن السُمك سيكون أقرب إلى 9 ملم، دون تحديد الرقم الدقيق.

وبالمقارنة، يبلغ سُمك Find N5 نحو 4.2 ملم عند فتحه و8.9 ملم عند الطي، لذا من المتوقع أن يكون الفرق في السُمك بين الجهازين طفيفًا جدًا في الاستخدام الفعلي.

كما يبدو أن سامسونج ستجري بعض التعديلات على الأبعاد، حيث سيبلغ قياس الهاتف عند فتحه 158.4 × 143.1 ملم، ما يجعله أطول قليلًا وأعرض بأكثر من 1 سم مقارنة بسابقه، مما قد يعني نسبة عرض إلى ارتفاع أوسع لشاشة الغلاف.

رغم أن تقليل السُمك يُعد خطوة إيجابية، فإن بقاء سعة البطارية عند 4400 مللي أمبير قد يكون مخيبًا للآمال، خاصة في ظل تمكن المنافسين من إدراج بطاريات بسعة 5600 مللي أمبير في أجهزة مماثلة.

أما بالنسبة للشاشات، فمن المتوقع أن يأتي Galaxy Z Fold7 بشاشة داخلية بحجم 8.2 بوصة وأخرى خارجية بحجم 6.5 بوصة. وسيعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 من كوالكوم.

أما على صعيد الكاميرات، فمن المتوقع أن يحصل المستشعر الرئيسي على ترقية إلى دقة 200 ميجابكسل، وهو نفس المستشعر الموجود في Galaxy Z Fold SE.

وسيرافقه مستشعر بزاوية واسعة جدًا بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل. أما الكاميرات الأمامية، فيُرجح أن تبقى كما هي في Galaxy Z Fold6، حيث ستضم الشاشة القابلة للطي كاميرا تحت الشاشة بدقة 4 ميجابكسل، بينما ستحتوي شاشة الغلاف على كاميرا بدقة 10 ميجابكسل.

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