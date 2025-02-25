شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Yope منافس جديد لـ إنستجرام يستحوذ على اهتمام Gen z والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق تطبيق مشاركة الصور Yope، الذي يتيح لك مشاركة الصور الثابتة مع مجموعات خاصة، ما يصل إلى 2.2 مليون مستخدم نشط شهريًا و800000 مستخدم نشط يوميًا، مع نمو قدره 30 ضعفًا في الأشهر الستة الماضية.



Yope

وتمكن التطبيق من تحقيق نسبة احتفاظ تصل إلى 40% في الخليج 365 - أي أن 40% من المستخدمين ما زالوا يستخدمون التطبيق بعد سبعة أيام من تثبيته.

ونجحت الشركة الناشئة التي تقف وراء Yope ، في جمع جولة أولية بقيمة 4.65 مليون دولار بتقييم قدره 50 مليون دولار، حيث تقود Goodwater Capital الجولة، بمشاركة Inovo VC وRedseed، ليحقق منافسة قوية مع إنستجرام .

وتتكون واجهة Yope من عناصر بسيطة جدًا، حيث يمكنك التقاط صورة في التطبيق، أو اختيار صورة من مكتبتك وإرسالها إلى دردشة جماعية انضممت إليها أو أنشأتها بنفسك، وسترى أيضًا الصور التي شاركها أعضاء المجموعة الآخرون، حيث يمكنك التفاعل مع الصور والدردشة مع بقية المجموعة.

و تحتوي كل مجموعة أيضًا على جدار، وهي ميزة يستخدم فيها Yope التعلم الآلي لقص الصور ولصقها، ودمج الصور المجمعة في مجموعة صور لا نهاية لها.

ولتعزيز المشاركة، ألهم يوبي شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، بطرق جيدة تتيح لك أداة شاشة القفل رؤية أحدث الصور من المجموعة، كما تشجع ميزة الخط المستخدمين على الاستمرار في النشر.

و تعمل ميزة تسمى Recap على تشغيل عرض شرائح للصور المشتركة – على غرار صور Google وتطبيق صور Apple، ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Yope، إن Yope يريد الوصول إلى 50 مليون مستخدم نشط شهريًا بحلول العام المقبل.