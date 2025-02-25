تكنولوجيا: أبل تخطط لدمج Google Gemini في Apple Intelligence

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد حصول Apple Intelligence بالفعل على دعم ChatGPT، يبدو أن أبل تعمل الآن على دمج Gemini من جوجل أيضًا، مع توقع وصول هذه الميزة في المستقبل.

وفقًا لتحديث داخلي تم تضمينه في النسخة التجريبية من iOS 18.4، ظهرت خيارات جديدة ضمن Apple Intelligence تتيح للمستخدمين الاختيار بين “OpenAI” و”Google” كنماذج ذكاء اصطناعي تابعة لجهات خارجية.

وهذا يشير إلى أن العمل جارٍ حاليًا على دمج Gemini، ولكن لم يتم تحديد موعد رسمي لإطلاق هذه الميزة للمستخدمين.

في أفضل السيناريوهات، قد يتم توفير التكامل مع Gemini عند الإصدار العام لنظام iOS 18.4 في أبريل. ومع ذلك، من المحتمل أن يستغرق الأمر وقتًا أطول، أو قد تقرر أبل التراجع عنه تمامًا، نظرًا لعدم وجود إعلان رسمي حتى الآن.

ومع ذلك، سبق أن أشار Craig Federighi من أبل إلى رغبة الشركة في دعم نماذج ذكاء اصطناعي متعددة، بما في ذلك نماذج جوجل.

وفي سياق آخر، أكدت أبل رسميًا أن Apple Intelligence ستصبح متاحة أخيرًا في الاتحاد الأوروبي في أبريل، بالتزامن مع إصدار iOS 18.4 و iPadOS 18.4، كما سيشمل التحديث دعمًا لمزيد من اللغات ضمن ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة.

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