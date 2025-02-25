تكنولوجيا: تسريب هاتف Google Pixel 9a في فيديو عملي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل تسريبات Google Pixel 9a الظهور قبل الإعلان الرسمي المتوقع الشهر المقبل.

ومؤخرًا، انتشر مقطع فيديو عملي قصير يكشف عن تصميم الهاتف، حيث يتضح أن نتوء الكاميرا صغير جدًا، ما يشير إلى أمرين: أولًا، لن يكون هذا الهاتف هو الأكثر تميزًا من حيث المواصفات، وثانيًا، لن يحتوي على مستشعرات كاميرا متطورة تتطلب نتوءًا أكبر.

تشير التسريبات إلى أن جوجل ستكشف عن Pixel 9a في 19 مارس، على أن يصل إلى الأسواق في 26 مارس. ومن المتوقع أن يبدأ سعره من 499 دولارًا لسعة تخزين 128 جيجابايت، بينما ستكلف نسخة 256 جيجابايت حوالي 599 دولارًا.

يأتي الهاتف مزودًا بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت، وشاشة OLED بحجم 6.28 بوصة مع سطوع يصل إلى 2700 شمعة، بالإضافة إلى معالج Tensor G4.

ومن ناحية الكاميرات، سيضم الجهاز كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وأخرى أمامية بدقة 13 ميجابكسل. أما البطارية، فستكون بسعة 5100 مللي أمبير، مع دعم لنظام Android 15 منذ يوم الإطلاق.

وبجانب اللون الأسود، سيتوفر الهاتف أيضًا باللون الأبيض، الأزرق، والوردي.

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