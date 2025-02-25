تكنولوجيا: أبل تخطط لدمج المودم الخاص بها في معالجاتها.. لكن الأمر سيستغرق وقتًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شهد إطلاق هاتف iPhone 16E الجديد ظهور مودم C1 المخصص من أبل للمرة الأولى، وهو المودم الذي طال انتظاره. ووفقًا لما أعلنته الشركة، يُعد C1 الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة ضمن فئته. وتشير التقارير إلى أن أبل تخطط لتطوير هذا المودم بشكل أكبر ودمجه مستقبلاً في معالجاتها الخاصة.

رغم ذلك، لا يزال مودم C1 الحالي يعاني من بعض القيود. فهو يعمل كمودم خارجي مستقل وليس مدمجًا في شريحة معالجة، مما يجعله أقل كفاءة في إدارة الطاقة والأداء، كما يزيد من تعقيد التحكم به وتكلفة الإنتاج. لهذا السبب، تسعى أبل إلى دمجه شرائحها المستقبلية لتحسين الأداء والكفاءة.

علاوة على ذلك، لا يدعم المودم الجديد تقنية mmWave 5G، وهي ميزة توفرها العديد من الشرائح الحديثة. ويبدو أن أبل تعمل بالفعل على تطوير الجيل الثاني من مودمها، وفقًا لمارك غورمان، لكن لا يُتوقع وصوله قريبًا.

بسبب هذا التأخير، أبرمت أبل اتفاقية مع كوالكوم لتوريد مودم 5G، والتي ستظل سارية حتى عام 2027. وبالتالي، قد لا نرى مودم أبل المتكامل قبل ذلك التاريخ.

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