شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغريدة من إيلون ماسك تُربك الفلورز: تويتر أم X؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تشير أحيانًا إلى X باسمها القديم، Twitter؟ فحتى إيلون ماسك، الرجل الذي غير اسم Twitter إلى X، لا يزال يشير أحيانًا إلى منصة التواصل الاجتماعي التي يديرها باسم Twitter.





كشف إيلون ماسك في منشور عبر منصة X، أنه أيضا لازال مقتنع أن اسم تلك المنصة تويتر وليس X، جاء ذلك بعدما أشار ماسك قائلاً :"لقد أضاف تويتر المزيد من الميزات مع عدد أقل من الأشخاص".

وقد أثار هذا المنشور الجدل حول الحديث عن منصة إكس، لاسيما أن الكثير يرى أنها لازالت تويتر ولم يطرأ تغير عليها.

وكان مالك X يرد على حساب آخر أشاد بـ DOGE، الهيئة الاستشارية المعنية بالكفاءة الحكومية التي يقودها "ماسك"، لجهودها لخفض القوى العاملة الفيدرالية.

وقد طلب ماسك من الموظفين الفيدراليين تقديم تفاصيل عن إنجازاتهم في العمل من الأسبوع السابق بحلول يوم الاثنين أو المخاطرة بفقدان وظائفهم، ومع ذلك، أخبر مسؤول حكومي الموظفين الفيدراليين بعد ذلك أن تقارير الأداء هذه اختيارية.

ورد ماسك على الحساب قائلًا: "لقد نجح الأمر مع تويتر"، وهذه ليست هي المرة الأولى التي يطلق فيها Musk على X باسمه السابق Twitter، ومن المحتمل ألا تكون الأخيرة.