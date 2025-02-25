تكنولوجيا: Huawei Pocket 3.. جهاز بحجم iPad Mini لكنه قابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لطالما اشتهرت هواوي بجرأتها في تجربة التصاميم غير التقليدية، ويعد Mate XT أحدث دليل على ذلك. ووفقًا لتسريبات جديدة قادمة من الصين، تستعد الشركة مرة أخرى لإطلاق جهاز مميز ولافت للأنظار.

تشير التقارير إلى أن هاتف Huawei Pocket 3 القادم سيعتمد على نسبة عرض إلى ارتفاع 3:2 عند فتحه، وهي نفس النسبة التي تستخدمها أبل في iPad Mini، الذي يأتي بشاشة 8.3 بوصة.

وبالمقارنة، ستبلغ شاشة Pocket 3 عند الكشف 6.3 بوصة، مما يجعله يبدو أشبه بنسخة أصغر من iPad Mini. أما شاشة الغلاف، فستكون بحجم 3.5 بوصة، لكن لم تتضح بعد نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بها.

تم إطلاق Huawei Pocket 2 في فبراير من العام الماضي، لذا قد يكون الكشف عن Pocket 3 وشيكًا. ومن المتوقع أن يثير تصميمه الجديد بهذه النسبة غير التقليدية اهتمام المستخدمين أكثر من سابقه، الذي تميز بالفعل بتصميمه الفريد.

سيعمل الجهاز بنظام HarmonyOS، الذي لا يعتمد على اندرويد. وحتى الآن، لم تكشف التسريبات عن مواصفاته الداخلية باستثناء أبعاد الشاشة، لكن من المتوقع أن تتوفر المزيد من المعلومات قريبًا مع تزايد التسريبات. يبدو أن Pocket 3 سيكون جهازًا مثيرًا للاهتمام.

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