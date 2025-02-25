شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تراجع سعر بتكوين لأدنى مستوى فى 6 أسابيع بسبب التوترات التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر بتكوين اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى له منذ ستة أسابيع، مع تجدد التوترات التجارية العالمية واختراق أمني كبير في إحدى بورصات العملات المشفرة، مما أثر سلبًا على ثقة المستثمرين وتسبب في عمليات بيع واسعة في الأسواق.

وأشار موقع (كوين ديسك) للعملات الرقمية، إلي هبوط عملة بتكوين بنسبة 4.6% إلى 91,555.2 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 13 يناير بعد أن جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية على الواردات من المكسيك وكندا، مما أثار مخاوف بشأن النزاعات التجارية العالمية واستعداد المخاطرة في الأسواق.



وفي حادث آخر، تعرضت منصة العملات المشفرة بايبت، التي تتخذ من دبي مقرًا لها، لاختراق أمني كبير، حيث قام القراصنة بسرقة ما يقارب 1.5 مليار دولار من عملة الإيثيريوم.



ويعتبر هذا الاختراق من بين الأكبر في تاريخ العملات الرقمية وقد خدع الهجوم الاحتيالي المتطور مسؤولي بايبت، مما دفعهم إلى الموافقة على تحويل الأموال إلى محافظ غير مصرح بها.



وانخفضت عملة الإيثيريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 8.7% إلى 2,493.15 دولار، بينما هبطت عملة اكس ار بي XRP بنسبة 9.3% إلى 2.261 دولار.



كما تراجعت عملة سولانا بنسبة 12.5%، وكاردانو بنسبة 8.8%، في حين انخفضت بوليجون بنسبة 8.1%.



أما بالنسبة للرموز الميمية، فقد انخفضت عملة دوجكوين بنسبة 9.3%، بينما تراجعت عملة ترامب $TRUMP بنسبة 14%.



وكان قد أكد ترامب عزمه على فرض رسوم جمركية على الواردات من المكسيك وكندا، وذلك اعتبارًا من 4 مارس، رغم الجهود المستمرة من قبل الدول المجاورة لتعزيز الأمن على الحدود والحد من تهريب الفنتانيل.



وتشير التحليلات إلى أن فرض الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى زيادة التضخم وضعف النمو الاقتصادي، وهما عاملان يؤثران تقليديًا على ثقة المستثمرين في الأسواق المتقلبة مثل العملات المشفرة.