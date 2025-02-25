تكنولوجيا: سامسونج تستعد لإطلاق هاتف Tri-Fold بجانب Galaxy Z Fold7 و Flip7

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لطالما انتشرت الشائعات حول استعداد سامسونج لدخول سوق الهواتف الذكية القابلة للطي بثلاثة أجزاء، على خطى هواوي، لكنها تتبع نهجًا مختلفًا تمامًا.

فبينما تستخدم هواوي تصميمًا على شكل “Z”، تتبنى سامسونج نهج “G”، مما يوفر ميزة رئيسية، حيث تبقى الشاشة القابلة للطي محمية تمامًا عند إغلاق الجهاز، على عكس Mate XT من هواوي. ومع ذلك، يتطلب تصميم سامسونج شاشة غطاء ثانوية لتوفير تجربة استخدام متكاملة.

وفقًا لتقارير جديدة واردة من كوريا، تخطط سامسونج لإطلاق هاتفها القابل للطي Tri-Fold إلى جانب Galaxy Z Fold7 و Galaxy Z Flip7. وإذا التزمت الشركة بالجدول الزمني المعتاد، فمن المتوقع أن يتم الكشف عن هذه الأجهزة في يوليو المقبل.

قبل ذلك، تستعد سامسونج لبدء شراء المكونات الخاصة بالجهاز في أبريل، وهو نفس الشهر الذي سيبدأ فيه الإنتاج الضخم. تشير التسريبات إلى أن هاتف Tri-Fold سيأتي بشاشة رئيسية قياس 9.96 بوصة عند فتحه بالكامل، إلى جانب شاشة غطاء بحجم 6.49 بوصة.

رغم هذه الخطط الطموحة، يبدو أن سامسونج لن تنتج سوى 200 ألف وحدة تقريبًا من هذا الجهاز، مما قد يجعله متاحًا فقط في أسواق محددة عند الإطلاق.

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