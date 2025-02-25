تكنولوجيا: سامسونج تتصدر سوق الهواتف في أمريكا اللاتينية 2024.. لكن الشركات الصينية تلاحقها سريعًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجل سوق الهواتف الذكية في أمريكا اللاتينية نموًا بنسبة 15٪ في عام 2024 مقارنة بعام 2023، وفقًا للبيانات الجديدة الصادرة عن Canalys. وبلغ إجمالي الشحنات في 2024 حوالي 137 مليون وحدة، وهو أعلى رقم مسجل في تاريخ المنطقة.

حافظت سامسونج على الصدارة بشحن 42.9 مليون وحدة، مما منحها حصة سوقية تبلغ 31٪، مع تحقيق نمو سنوي بنسبة 12٪. وجاءت موتورولا في المركز الثاني بشحن 22.8 مليون وحدة، بحصة سوقية 17٪، لكنها سجلت تراجعًا بنسبة 4٪ مقارنة بالعام السابق.

أما شاومي، فكانت قريبة من موتورولا، حيث شحنت 22.7 مليون وحدة بنفس الحصة السوقية البالغة 17٪، لكنها تميزت بنمو سنوي بلغ 20٪.

في المركز الرابع، جاءت Transsion بشحن 12.8 مليون وحدة، ما منحها حصة سوقية 9٪ مع تحقيق نمو قوي بنسبة 40٪. ومع ذلك، لم تسجل أي علامة تجارية نموًا أكبر من Honor، التي احتلت المركز الخامس بشحن 8 ملايين وحدة، محققة حصة سوقية 6٪، وقفزة مذهلة بنسبة 79٪ مقارنة بعام 2023.

أما عند النظر إلى نتائج الربع الرابع من 2024، فكانت الترتيبات مختلفة قليلًا. لا تزال سامسونج في المقدمة بشحن 10.2 مليون وحدة، بحصة سوقية 31٪ ونمو سنوي 17٪، لكن شاومي قفزت إلى المركز الثاني بشحن 5.4 ملايين وحدة، بحصة 16٪، ونمو 11٪.

من جهتها، جاءت موتورولا في المركز الثالث بشحن 5.2 ملايين وحدة، بحصة 15٪، لكنها سجلت تراجعًا بنسبة 14٪ مقارنة بالربع الرابع من 2023.

تبع ذلك Transsion بشحن 3.1 ملايين وحدة، مع حصة سوقية 9٪ ونمو سنوي 4٪، بينما احتلت أبل المركز الخامس بشحن 2.8 مليون وحدة، بحصة سوقية 8٪، ونمو 12٪ مقارنة بالعام السابق.

أشارت Canalys إلى أن المستهلكين في أمريكا اللاتينية يتجهون بشكل متزايد نحو الهواتف الأقل تكلفة، حيث ارتفعت حصة الأجهزة التي يقل سعرها عن 200 دولار من 41٪ إلى 48٪ من إجمالي السوق في 2024، على حساب الفئة السعرية التي تتراوح بين 200 و399 دولارًا.

ويظهر التقرير كيف تغيرت حصة العلامات التجارية عبر فئات الأسعار المختلفة، حيث تراجعت هيمنة سامسونج كلما انخفضت الأسعار.

المصدر