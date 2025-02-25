انت الان تتابع خبر صديقة للبيئة... محركات بلا وقود في 2027! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتمكنت شركة AVL Racetech من تحقيق إنجازا جديدا في هذا المجال، حيث طورت محركا يعمل على الهيدروجين بقدرة 400 حصان وسرعة دوران 6500 دورة بالدقيقة، ما يشكل قفزة نوعية في تكنولوجيا المحركات البديلة.

يواجه الهيدروجين مشكلة الاشتعال المسبّق بسبب تفاعله السريع، حيث يؤدي هذا الأمر إلى ارتفاع ضغط الاسطوانات بشكل خطير، لذلك طورت الشركة تقنية حقن الماء بالمحرك التي تساعد على تبريد غرفة الاحتراق وتقليل فرص حدوث الاشتعال، ما يحافظ على استقرار المحرك مع تحقيق اداء جيد.

ومن المتوقع أن يتم إدخال فئات سيارات الهيدروجين في سباقات Le Mans 24 hours بحلول عام 2027، ما يجعل هذه التقنية أكثر انتشارا في عالم السيارات، والسيارات التجارية في المستقبل.

إلى جانب الأداء العالي تركز AVL على الاستدامة البيئية حيث يساهم احتراق الهيدروجين يتقليل الانبعاثات ما يجذب المزيد من المستثمرين والرعاة المهتمون بالتكنولوجيا الصديقة للبيئة.

يمثل محرك الهيدروجين الذي تعمل على تطويره شركة AVL Racetech خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر استدامة في عالم السيارات، حيث يجمع بين الأداء القوي والاستدامة البيئية. ومع اقتراب دخول سيارات الهيدروجين إلى سباقات كبرى مثل Le Mans، يزداد الأمل في أن تصبح هذه التكنولوجيا ركيزة أساسية في صناعة السيارات مستقبلاً، مما يفتح الباب أمام تحول جذري نحو حلول نقل أكثر كفاءة وصداقة للبيئة.