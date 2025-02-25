شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تستثمر 500 مليار دولار فى الولايات المتحدة وتعلن عن 20,000 وظيفة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة آبل عن استثمار 500 مليار دولار فى الولايات المتحدة على مدار السنوات الأربع المقبلة، فى خطوة تهدف إلى تعزيز الابتكار الأمريكى وتوسيع نطاق عملياتها فى مجالات الذكاء الاصطناعى، التصنيع المتقدم، والبنية التحتية التقنية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك في بيان رسمى: "نحن متفائلون بمستقبل الابتكار في أمريكا، ونفخر بتوسيع استثماراتنا المستمرة في الولايات المتحدة بهذا الالتزام البالغ 500 مليار دولار."

استثمارات تشمل البنية التحتية والذكاء الاصطناعى

سيشمل هذا الاستثمار الشراكات مع آلاف الموردين في جميع أنحاء البلاد، إضافةً إلى دعم البنية التحتية لخوادم Apple Intelligence، مراكز البيانات، المكاتب الإدارية، وإنتاج محتوى Apple TV+ عبر 20 ولاية أمريكية.

كما أكدت آبل أنها دفعت ضرائب تجاوزت 75 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس الماضية، منها 19 مليار دولار في عام 2024 فقط.

إنشاء خوادم Apple Intelligence في هيوستن

أعلنت الشركة أنها ستبدأ في إنتاج خوادم Apple Intelligence في مدينة هيوستن، تكساس، مع تشغيل أول منشأة لهذا الغرض في 2026. وستمتد هذه المنشأة على مساحة 250,000 قدم مربع، مما سيوفر آلاف الوظائف.

تُعد هذه الخوادم أساسية لمنصة Apple Intelligence وميزة Private Cloud Compute، وقد صُمّمت لتكون أكثر كفاءةً في استهلاك الطاقة، حيث ستساهم في خفض استهلاك الطاقة ضمن مراكز بيانات آبل التي تعمل بالكامل بالطاقة المتجددة.

بالتزامن مع توسع Apple Intelligence، تخطط الشركة لزيادة سعة مراكز البيانات في كارولاينا الشمالية، أيوا، أوريغون، أريزونا، ونيفادا، لضمان تشغيل أكثر كفاءةً لخدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

توسيع Apple Intelligence ليشمل المزيد من اللغات والمناطق

أعلنت آبل يوم الجمعة أنها ستُطلق Apple Intelligence في مزيد من الدول واللغات، اعتبارًا من أبريل 2025. وسيشمل دعم اللغات الجديدة الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، البرتغالية (البرازيل)، الإسبانية، اليابانية، الكورية، والصينية (المبسطة)، بالإضافة إلى الإنجليزية المخصصة للهند وسنغافورة.

خلق 20,000 وظيفة جديدة

ضمن خططها التوسعية، تعتزم آبل توظيف 20,000 موظف جديد في الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع القادمة. وتشير التقارير إلى أن الشركة تدعم حاليًا أكثر من 2.9 مليون وظيفة عبر التوظيف المباشر، والتعاون مع الموردين والمصنعين الأمريكيين، بالإضافة إلى مجتمع المطورين في نظام iOS.

كما أعلنت آبل أنها ستُضاعف تمويلها لصندوق التصنيع المتقدم في الولايات المتحدة، إلى جانب إنشاء أكاديمية متخصصة في ميشيغان لتدريب المهندسين والعاملين في قطاع التصنيع المستقبلي. وستركز جهود البحث والتطوير في الولايات المتحدة على الهندسة المتقدمة للرقائق الإلكترونية، ما يعزز مكانتها في مجال أشباه الموصلات والابتكار التقني.

يمثل هذا الاستثمار الضخم خطوة جديدة من آبل لتعزيز الاقتصاد الأمريكي، ودعم الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم، مع استمرارها في توسيع نطاق Apple Intelligence عالميًا.