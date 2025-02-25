شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد أزمة منصة FBC.. إزاي تحمي نفسك من النصب الإلكتروني؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى الفترة الأخيرة، انتشرت منصات وتطبيقات كثيرة تعد الناس بالثراء السريع وتحقيق أرباح خيالية بدون مجهود يُذكر، لكن للأسف كثيرا منها يكون مصيدة للنصب والاحتيال الإلكتروني، وقد كان آخرها كارثة منصة "FBC" التي استولت على مليارات الدولارات من المصريين، وفيما يلى نقدم بعض النصائح المهمة لتجنب الوقوع فى مثل هذه المنصات الوهمية.

1. التحقق من مصداقية المنصة أو التطبيق:

ابحث عن اسم المنصة على الإنترنت واقرأ تقييمات وآراء المستخدمين.

ابحث عن تحذيرات سابقة أو حالات نصب مرتبطة بالمنصة.

تأكد أن الموقع الإلكتروني للمنصة يحتوي على معلومات واضحة عن الشركة وعنوانها وتفاصيل الاتصال.

2. تجنب الوعود بالأرباح الكبيرة بدون مجهود:

المنصات التي تعدك بأرباح سريعة وسهلة غالبًا تكون فخا.

3. لا تشارك بياناتك الشخصية أو المالية:

لا تقدم بيانات بطاقتك البنكية أو كلمات المرور لمنصات غير موثوقة.

استخدم منصات دفع إلكترونية آمنة ومعروفة إذا كنت ستضطر لدفع أموال.

4. احذر التطبيقات اللي تطلب أذونات غير منطقية:

التطبيقات التى تطلب إذنا للوصول لملفات أو بيانات ليس لها علاقة بوظيفته، هذا مؤشر خطر.

راجع الأذونات قبل التثبيت، خاصة فى التطبيقات التى تعد بربح المال.

5. افحص الروابط والمواقع بعناية:

لا تفتح روابط مجهولة أو مشبوهة تصل لك فى رسائل أو على السوشيال ميديا.

استخدم أدوات فحص الروابط للتأكد من أمان الموقع قبل إدخال بياناتك.

6. استثمر فقط فى الشركات المرخصة:

ابحث عن الترخيص القانونى للمنصة من الهيئات المختصة.

الشركات المرخصة تكون تحت رقابة قانونية وهذا يحميك من النصب.

7. استخدام برامج حماية وأمان:

ثبّت برامج مكافحة الفيروسات وجدران الحماية على جهازك.

حافظ على تحديث نظام التشغيل والتطبيقات دائما.

8. تابع الأخبار والتحذيرات الرسمية:

الجهات الرسمية مثل البنوك أو الهيئات الحكومية أحيانًا تقدم تحذيرات عن المنصات الوهمية.

تابع الأخبار والمصادر الموثوقة لكي تكون دائمًا على دراية بأحدث أساليب النصب.