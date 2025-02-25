تكنولوجيا: فيديو عملي لهاتف Xiaomi 15 Ultra يستعرض الألوان الثلاثة عن قرب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شاومي أنها ستكشف رسميًا عن Xiaomi 15 Ultra في الصين يوم الخميس 27 فبراير، كما استعرضت التصميم بثلاثة ألوان مختلفة. والآن، ظهر فيديو عملي قصير يستعرض هذه الألوان عن قرب.

يأتي أحد الخيارات بتصميم بلونين، بينما يتوفر الخياران الآخران باللونين الأبيض والأسود. وكما يظهر في الفيديو، يتميز كل لون بلمسة نهائية مختلفة على الظهر، إلى جانب اختلافات في الإطار المحيط بجزيرة الكاميرا الدائرية.

أما الشاشة، فتتبنى تصميمًا رباعي الانحناء، لكن الانحناءات طفيفة إلى حد ما. في المجمل، تبدو جوانب الهاتف مسطحة إلى حد كبير، مع حواف مشطوفة على الجهة الخلفية، مما قد يسهم في تحسين راحة الاستخدام.

يضم إعداد الكاميرا الكبير أربع عدسات متطورة: كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر بحجم 1 بوصة، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافيا قصيرة المدى بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة بيريسكوب بدقة 200 ميجابكسل.

وفقًا للتسريبات، سيعمل Xiaomi 15 Ultra بمعالج Snapdragon 8 Elite، مدعومًا ببطارية بسعة 6000 مللي أمبير، مع شحن سلكي سريع بقدرة 90 واط وشحن لاسلكي بقدرة 50 واط.

من المقرر أن يصبح Xiaomi 15 Ultra متاحًا عالميًا بعد أيام قليلة، حيث سيتم إطلاقه رسميًا في 2 مارس. أما طراز Xiaomi 15 العادي، فمن المتوقع أن يكون مطابقًا تقريبًا للإصدار المتاح حاليًا في الصين، مع احتمال وجود بعض التعديلات الطفيفة.

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