شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت: Xbox ستضم كتالوج للألعاب 3D وتستخدم نموذج Muse AI والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا إن الشركة تخطط لإطلاق كتالوج للألعاب التي تستخدم نموذج الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه مؤخرًا والذي يمكنه إنشاء بيئات لعب ثلاثية الأبعاد.

وأعلنت الشركة الأم لـ Xbox عن Muse، وهو نموذج ذكاء اصطناعي يمكنه إنشاء صور مرئية للعبة وإجراءات تحكم للمساعدة في تطوير اللعبة الأسبوع الماضي، وعلى مدار العام الماضي كانت مايكروسوفت تدمج الذكاء الاصطناعي في ذراع الألعاب الخاصة بها ، وأصدرت الشركة روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي لمنصة Xbox في نوفمبر 2024.

وتحدث نادلا عن نموذج Muse AI في ظهوره على أحد البرامج الصوتية الأسبوع الماضي وقال إن مايكروسوفت سيكون لديها كتالوج من الألعاب التي تم إنشاؤها بواسطة النموذج والتي ستكون جاهزة للعب قريبًا.

وقال ناديلا في حلقة من بودكاست دواركيش: "الشيء الرائع هو ما أنا متحمس له هو أننا سنحصل على كتالوج من الألعاب قريبًا وسنبدأ في استخدام هذه النماذج، أو سنقوم بتدريب هذه النماذج على توليدها، ثم نبدأ في لعبها" .

وأضاف: "في الواقع، عندما أظهره لي فيل سبنسر لأول مرة، حيث كان لديه وحدة تحكم Xbox، كان هذا النموذج يأخذ المدخلات ويولد المخرجات بناءً على المدخلات وكان متوافقًا مع اللعبة".

وبحسب قوله، كان إطلاق نموذج Muse بمثابة لحظة "هائلة"، وهي اللحظة التي تعادل إطلاق ChatGPT أو Sora من OpenAI ، وقال ناديلا: "هذه لحظة من هذا القبيل".

وقال رئيس شركة مايكروسوفت إنه باستخدام Muse، أرادت الشركة إنشاء ألعاب تحتوي على بيانات اللعب التي تعمل بشكل ثابت وتدعم تعديلات المستخدم المستمرة.



وكشفت شركة مايكروسوفت عن نموذجها العالمي والإنساني (WHAM)، أو Muse، الأسبوع الماضي.

ووفقًا لعملاق التكنولوجيا، يمكن أن يساعد نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي مطوري الألعاب في عملية ابتكار الأفكار والمساعدة في إنشاء صور اللعبة وإجراءات التحكم، وتم تدريب Muse على كمية كبيرة من بيانات اللعب البشرية المأخوذة من لعبة Bleeding Edge من Ninja Theory، وهي لعبة MOBA صدرت في عام 2020.