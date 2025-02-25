شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آيفون 16e يُطرح للبيع في 28 فبراير: كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت أبل أول منتجاتها لهذا العام، iPhone 16e، في 19 فبراير بسعر يبدأ من 691.14 دولار . وبدأت الطلبات المسبقة على الهاتف في 21 فبراير، بينما سيتم طرحه رسميًا للبيع وتسليمه للعملاء اعتبارًا من 28 فبراير.

مواصفات ومميزات iPhone 16e

• شاشة OLED مقاس 6.1 بوصة مع نوتش يدعم Face ID.

• زر الإجراء (Action Button) بديلًا عن زر كتم الصوت التقليدي.

• منفذ USB-C بدلًا من منفذ Lightning.

• معالج A18 يدعم ميزات Apple Intelligence مثل Genmoji وأدوات الكتابة وتكامل ChatGPT، مع وعد بدعم ميزة Visual Intelligence قريبًا.

• كاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل مع تكبير رقمي 2x، مدعومة بوضع Portrait وNight Mode وHDR.

• كاميرا أمامية TrueDepth بدقة 12 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة.

• تصوير فيديو بدقة 4K حتى 60 إطارًا في الثانية.



