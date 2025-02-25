شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تخطط لدمج المودم مع معالجاتها المستقبلية في حزمة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت تقارير حديثة بأن شركة آبل تعمل على دمج المودم الخلوي مع المعالج الرئيسي في أجهزة iPhone المستقبلية، وهو تغيير قد يسهم في تحسين كفاءة الطاقة وتقليل التكاليف.

خطة طويلة الأمد: 2028 على أقرب تقدير

وفقًا لتقرير بلومبرغ للصحفي مارك غورمان، فإن آبل تعتزم دمج المودم مع المعالج الرئيسي مستقبلاً، لكن هذه الخطوة لن تحدث قريبًا. حاليًا، تقوم الشركة باختبار مودم C2 وC3 بشكل مستقل، ومن المتوقع أن يتم دمجه مع المعالج بحلول عام 2028 على أقرب تقدير.

مودم C1: خطوة أولى نحو التطوير

أعلنت آبل الأسبوع الماضي عن أول مودم داخلي خاص بها، C1، مع إطلاق هاتف iPhone 16e، والذي يُعد أرخص إصدارات آيفون بسعر 599 دولارًا.

وخلال الإعلان، وصفت الشركة مودم C1 بأنه "الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة في تاريخ آيفون"، مما يعكس بداية توجه آبل نحو تطوير تقنياتها الداخلية بعيدًا عن الاعتماد على شركات خارجية مثل Qualcomm.

دمج المودم مع المعالج يمكن أن يؤدي إلى تحسين أداء الجهاز، وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة، وخفض تكاليف الإنتاج. ومع ذلك، فإن هذا التصميم لا يزال في مراحل التطوير الأولية، وسيستغرق عدة سنوات قبل أن يصبح جاهزًا للاستخدام الفعلي في أجهزة iPhone.

رغم أن الإعلان عن iPhone 16e لم يكن بالضبط ما توقعه المستخدمون، إلا أن الشركة تستمر في تطوير معالجاتها وتحسين أداء أجهزتها، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر تكاملًا وكفاءة في عالم الهواتف الذكية.