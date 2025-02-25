شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس مايكروسوفت يتحدث عن الخطأ الذي ساعد جوجل على النجاح والان مع تفاصيل الخبر

اعترف الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، ساتيا ناديلا، بأن أحد أكبر أخطائه كان الفشل في التنبؤ بسيطرة محركات البحث، وهو السوق الذي نجحت جوجل في استغلاله بفعالية، وأوضح أن مايكروسوفت كانت تفترض في البداية أن شبكة الإنترنت ستظل لامركزية، دون إدراك أن البحث سيصبح نموذج الأعمال الأكثر قيمة.

وقال ناديلا، واصفًا الأمر بأنه درس مهم: "لقد فاتنا ما تبين لاحقًا أنه أكبر نموذج أعمال على الإنترنت، لأننا جميعًا افترضنا أن الويب يقوم على التوزيع اللامركزي".

وخلال حواره مع صانع المحتوى على يوتيوب، دواكيش باتيل، استعرض ناديلا كيف أخطأت مايكروسوفت في تقدير أهمية محركات البحث، بينما أدركت جوجل إمكاناتها ونفذت استراتيجيتها بشكل مثالي.

وأضاف: "من كان ليتوقع أن يكون البحث هو الرابح الأكبر في تنظيم الإنترنت؟ لم ندرك ذلك، بينما رأت جوجل الفرصة ونفذتها ببراعة".

وأشار إلى أن مجرد فهم التحولات التكنولوجية لا يكفي، بل يجب على الشركات أيضًا أن تحدد أين ستخلق القيمة الحقيقية.

وأكد ناديلا أن التكيف مع التغيرات في نماذج الأعمال غالبًا ما يكون أكثر صعوبة من مواكبة التطورات التكنولوجية، قائلًا: "هذه التحولات في نماذج الأعمال ربما تكون أكثر تحديًا من التغييرات في الاتجاهات التقنية".

وتطرق ناديلا إلى تجربته خلال التحولات التكنولوجية الكبرى، بدءًا من الانتقال من الحواسيب المركزية إلى الحواسيب الشخصية، ثم ظهور بنية العميل-الخادم.

كما تحدث عن بروز شبكة الإنترنت، مشيرًا إلى أن إطلاق متصفحي Mosaic وNetscape أجبر مايكروسوفت على التكيف مع عصر المتصفحات، حيث قدمت طريقة جديدة لبناء التطبيقات.

يذكر أن ناديلا انضم إلى مايكروسوفت في عام 1992 بعد عمله في Sun Microsystems، وشهد عدة موجات من الابتكار، ويحمل شهادة في الهندسة الكهربائية من جامعة مانجالور، وماجستير في علوم الكمبيوتر من جامعة ويسكونسن-ميلووكي، بالإضافة إلى ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة شيكاجو.