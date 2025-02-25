شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أخطاء ملخصات الأخبار في ChatGPT وGemini تثير المخاوف والان مع تفاصيل الخبر

تزداد شعبية أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وGemini، لكن هذه الأدوات تواجه مشكلة كبيرة تتعلق بدقة تلخيص الأخبار، فوفقًا لدراسة حديثة لا تقتصر هذه المشكلات على آبل فحسب، بل تشمل أيضًا أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى التي تعاني من صعوبة في تقديم ملخصات دقيقة للأخبار.

كشفت دراسة أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية BBC أن أدوات مثل ChatGPT وCopilot وGemini تم اختبارها على تلخيص نحو 100 خبر، حيث قام صحفيون متخصصون بمراجعة هذه الملخصات وتقييمها.

وأظهرت النتائج أن أكثر من 50% من هذه الملخصات تضمنت مشكلات كبيرة في المحتوى، بينما احتوت 19% منها على أخطاء factual errors، وهو ما يثير القلق بشأن دقة المعلومات التي تقدمها هذه الأدوات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المشكلات دفعت آبل إلى تعطيل أداة تلخيص الأخبار الخاصة بها في تحديث iOS 18.3.

تؤكد الدراسة ما يحذر منه الخبراء منذ فترة، حيث يدعون إلى ضرورة التريث في إطلاق ميزات الذكاء الاصطناعي، بل وسحب بعضها في حال ثبتت عدم دقتها.

كما تواجه جوجل انتقادات بسبب بعض الإخفاقات في أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، بما في ذلك أداة توليد الصور، التي وُجهت إليها اتهامات بالتحيز العرقي.

في ظل هذه التحديات، يصبح من الضروري وضع ضوابط صارمة لهذه التقنيات قبل طرحها للمستخدمين، لضمان دقة المعلومات المقدمة وتجنب انتشار المعلومات المضللة.