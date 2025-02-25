شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تخطو خطوات جادة لإنتاج الرقائق لأجهزتها.. هل تتخل عن كوالكوم قريبا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة آبل أخيرًا شريحة مودم 5G الداخلية على iPhone 16e، جاء ذلك الرغم من أن شركة Apple كانت تحلم باستبدال مودم Snapdragon الخاص بشركة Qualcomm لسنوات، وبلغت ذروتها بشراء أعمال مودم الهواتف الذكية من Intel في صيف عام 2019 مقابل سعر منخفض يبلغ حوالي مليار دولار.

لكن هناك بعض التحذيرات المتعلقة بمودم Apple C1، حيث يقال إنه ليس بنفس سرعة Qualcomm ولا يدعم أسرع إشارات mmWave عالية النطاق.

ومن ناحية أخرى، توفر شركة Apple الميزانية باستخدام المودم الخاص بها ، حيث تعمل الشريحة على تحسين عمر بطارية الأجهزة المزودة بها.

ومن جانبه أكد مارك جورمان، الخبير التقني، أنه سيتم طرح C1 مرة أخرى هذا العام في iPhone 17 Air فائق النحافة، حيث يعد استخدام مودم 5G الداخلي من Apple للجهاز أحد الأسباب التي جعلت الشركة تجعل الهاتف نحيفًا للغاية.

وستحصل الهواتف المتبقية في سلسلة iPhone 17 على مودم Qualcomm Snapdragon وفقًا لشرائح Ming-Chi Kuo.

وسيظهر C2 لأول مرة في العام المقبل في نماذج iPhone 18 المتميزة والذى يدعم إشارات mmWave ، ومن المفترض أن يصل C3 في عام 2027، وبحلول ذلك الوقت، تتوقع شركة Apple أن تكون شريحة مودم 5G الداخلية الخاصة بها قادرة على التفوق على مكونات Qualcomm .

وتخطط آبل إلى تضمين مودم 5G الخاص بها في مكون واحد إلى جانب المعالج الرئيسي.