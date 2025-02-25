شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة صادمة.. تفعيل خاصية الوضع المظلم لاتنقذك من نفاد بطارية هاتفك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة صادرة عن هيئة الإذاعة البريطانية للأبحاث والتطوير، أن 80% من الأشخاص الذين يستخدمون ميزة الوضع المظلم في هواتفهم، ويتجنبون رفع درجة سطوعهم إلى مستوى أعلى بكثير مما كانوا عليه في "وضع الإضاءة"، لايحصلون على ميزة توفير الطاقة، في تعارض مع الاعتقاد السائد بأن "الوضع المظلم" المتوفر في التطبيقات ومواقع الويب هو ميزة "توفير الطاقة".

وذكرت الدراسة، أن مع استخدام هذه الميزة فمن المحتمل أن يؤدي تحويل أجهزتك إلى "الوضع المظلم" إلى استنزاف البطارية بشكل أسرع من "الوضع الفاتح" القياسي.

وأشار الباحثون إلى انه قد ينتهى الأمر بالأجهزة إلى استخدام بطارية أكبر مما كانت عليه عند تفعيل "وضع الإضاءة".

وقالت الدراسة إن السطوع الكامل على هاتفك أو الكمبيوتر المحمول أو التلفزيون يمكن أن يضاعف الطاقة التي يوفرها جهاز عند إعداد سطوع منخفض.

وقدمت الدراسة عدة نصائح لتوفير الطاقة، باستخدام الأجهزة الأصغر حجمًا، والاحتفاظ بالإلكترونيات لفترة أطول - حتى لو كانت قديمة، وعلى سبيل المثال، يتطلب تصفح الويب على الهاتف أو الجهاز اللوحي طاقة أقل من الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر الشخصي.

كما أن استخدام جهاز كمبيوتر محمول مع شاشة يستهلك طاقة أكبر من استخدام جهاز كمبيوتر محمول وحده - وهو ما قد ينعكس على فواتير الطاقة الخاصة بك.