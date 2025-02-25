شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Niantic تتجه لبيع قسم تطوير الألعاب وسط تحديات في السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت تقارير صحفية أن شركة Niantic، المطورة للعبة الواقع المعزز الشهيرة Pokémon Go، تبحث عن بيع قسم تطوير الألعاب الخاص بها. وفقًا لتقرير نشرته Bloomberg، فإن الشركة تجري محادثات مع مطور الألعاب Scopely، المملوكة لمجموعة Savvy Games Group السعودية، لبيع الوحدة مقابل حوالي 3.5 مليون دولار.

Niantic: من النجاح الساحق إلى التحديات السوقية

تعد Niantic واحدة من الشركات القليلة التي نجحت في تطوير ألعاب تعتمد على تقنية الواقع المعزز. بدأت رحلتها مع لعبة Ingress، التي حازت على إشادة واسعة بسبب أسلوبها الفريد القائم على السيطرة على الأراضي عبر المواقع الجغرافية، لكنها وصلت إلى ذروة نجاحها مع إطلاق Pokémon Go في عام 2016، والتي سرعان ما أصبحت ظاهرة عالمية.

ورغم أن الشركة حاولت تكرار نجاحها مع عناوين أخرى، إلا أنها لم تتمكن من تحقيق نفس الزخم الذي شهدته Pokémon Go. وفي عام 2022، اضطرت إلى تسريح 8% من موظفيها وإغلاق أربعة مشاريع، من بينها لعبة Harry Potter: Wizards Unite. ثم في عام 2023، قامت بتسريح 230 موظفًا وألغت مشاريع ألعاب أخرى مثل NBA وMarvel.

تحركات جديدة نحو التكنولوجيا الجغرافية

بعيدًا عن تطوير الألعاب، ركزت Niantic مؤخرًا على تعزيز قدراتها في المسح الجغرافي والواقع المعزز. حيث قامت العام الماضي بتحديث تطبيق Scaniverse، مما أتاح للمستخدمين إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد للعالم الحقيقي ومشاركتها مع المطورين. وفي نوفمبر الماضي، أعلنت الشركة عن مشروع لإنشاء نموذج جغرافي واسع النطاق يعتمد على الذكاء الاصطناعي لفهم المشاهد وربطها بملايين المواقع الأخرى حول العالم.

ما التالي لـ Niantic؟

لم تعلّق Niantic أو Scopely بعد على هذه التقارير، ولكن إذا تم إتمام الصفقة، فسيكون ذلك بمثابة تحول كبير في استراتيجية الشركة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل Pokémon Go وألعاب Niantic الأخرى. هل ستتخلى الشركة عن تطوير الألعاب تمامًا؟ أم ستعيد تركيز جهودها نحو بناء تقنيات الواقع المعزز والمسح الجغرافي؟