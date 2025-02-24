تكنولوجيا: مراجعة مكبر الصوت والساوندبار Sonos Sub 4 وSonos Arc Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Sonos الثنائي Sonos Arc Ultra وSonos Sub 4 ثنائيًا قويًا في عالم أنظمة الصوت المنزلية. معًا، يقدمان تجربة صوتية غامرة وعالية الجودة، مما يجعلهما خيارًا مثاليًا لعشاق الأفلام والموسيقى. في هذه المراجعة، سنستعرض مزايا وعيوب كل منهما، بالإضافة إلى التقييم العام.

أطلقت Sonos الجيل الرابع من مضخم الصوت الفرعي “Sub 4″، وهو جهاز يجمع بين تحسينات تقنية وتصميم متجدد. يُعد الرفيق المثالي لمكبر الصوت Sonos Arc Ultra، حيث يقدم تجربة صوتية غامرة لعشاق الأفلام والموسيقى، مع ترقيات ملحوظة ولكن ليست مؤثرة جداً مقارنة بـ Sub 3.

التصميم والأداء:

يتميز Sub 4 بمكبرات صوت مزدوجة تعمل بتقنية متقدمة لضمان صوت نقي خالٍ من التشويش. أصبح أخف وزنًا من الجيل السابق، مع طلاء مطفي أنيق يقاوم بصمات الأصابع، بعيدًا عن اللمعان السابق. تقنيًا، يدعم Wi-Fi 6 بمعالج أسرع وذاكرة أكبر، مما يجعله جاهزًا للتحديثات المستقبلية. يصل إلى ترددات منخفضة تصل إلى 25 هرتز، مضيفًا عمقًا مذهلاً للصوت، خاصة في المؤثرات السينمائية مثل الدوي العميق، بينما يقدم صوتاً جهيرًا متوازنًا للموسيقى.

المزايا:

صوت جهير قوي وعميق يرفع مستوى التجربة السينمائية.

تصميم أنيق وعملي بطلاء مطفي ووزن أخف.

دعم Wi-Fi 6 يضمن اتصالاً مستقرًا وأداءً مستدامًا.

توافق ممتاز مع Arc Ultra لنظام صوتي متكامل.

العيوب:

تحسينات محدودة مقارنة بـ Sub 3، مما قد لا يشجع على الترقية.

سعر مرتفع مقارنة ببدائل مثل Sub Mini أو Sub 3 (بسعر مخفض).

السعر:

يُباع بسعر 799 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة، 799 دولارًا في الولايات المتحدة، و1299 دولارًا أستراليًا، مما يضعه كخيار فاخر ضمن عائلة Sonos.

الخلاصة: