تكنولوجيا: مراجعة مكبر الصوت والساوندبار Sonos Sub 4 وSonos Arc Ultra

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Sonos الثنائي Sonos Arc Ultra وSonos Sub 4 ثنائيًا قويًا في عالم أنظمة الصوت المنزلية. معًا، يقدمان تجربة صوتية غامرة وعالية الجودة، مما يجعلهما خيارًا مثاليًا لعشاق الأفلام والموسيقى. في هذه المراجعة، سنستعرض مزايا وعيوب كل منهما، بالإضافة إلى التقييم العام.
أولاً: نظرة على Sonos Sub 4:
أطلقت Sonos الجيل الرابع من مضخم الصوت الفرعي “Sub 4″، وهو جهاز يجمع بين تحسينات تقنية وتصميم متجدد. يُعد الرفيق المثالي لمكبر الصوت Sonos Arc Ultra، حيث يقدم تجربة صوتية غامرة لعشاق الأفلام والموسيقى، مع ترقيات ملحوظة ولكن ليست مؤثرة جداً مقارنة بـ Sub 3.
التصميم والأداء:
يتميز Sub 4 بمكبرات صوت مزدوجة تعمل بتقنية متقدمة لضمان صوت نقي خالٍ من التشويش. أصبح أخف وزنًا من الجيل السابق، مع طلاء مطفي أنيق يقاوم بصمات الأصابع، بعيدًا عن اللمعان السابق. تقنيًا، يدعم Wi-Fi 6 بمعالج أسرع وذاكرة أكبر، مما يجعله جاهزًا للتحديثات المستقبلية. يصل إلى ترددات منخفضة تصل إلى 25 هرتز، مضيفًا عمقًا مذهلاً للصوت، خاصة في المؤثرات السينمائية مثل الدوي العميق، بينما يقدم صوتاً جهيرًا متوازنًا للموسيقى.
المزايا:
- صوت جهير قوي وعميق يرفع مستوى التجربة السينمائية.
- تصميم أنيق وعملي بطلاء مطفي ووزن أخف.
- دعم Wi-Fi 6 يضمن اتصالاً مستقرًا وأداءً مستدامًا.
- توافق ممتاز مع Arc Ultra لنظام صوتي متكامل.
العيوب:
- تحسينات محدودة مقارنة بـ Sub 3، مما قد لا يشجع على الترقية.
- سعر مرتفع مقارنة ببدائل مثل Sub Mini أو Sub 3 (بسعر مخفض).
السعر:
يُباع بسعر 799 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة، 799 دولارًا في الولايات المتحدة، و1299 دولارًا أستراليًا، مما يضعه كخيار فاخر ضمن عائلة Sonos.
الخلاصة:
- Sonos Sub 4 هو خيار رائع لمحبي الصوت القوي والغرف الكبيرة، خاصة عند استخدامه مع Arc Ultra، حيث يقدم تجربة سينمائية مميزة. لكنه ليس ترقية ضرورية لأصحاب Sub 3، وقد تكون خيارات مثل Sub Mini كافية للغرف الأصغر أو الميزانيات المحدودة. يتميز بالجودة والأناقة في عالم الصوتيات المنزلية، لكن قيمته تعتمد على احتياجات المستخدم.
- التقييم: 8.5/10 – أداء متميز مع سعر يعكس الفخامة، مثالي للباحثين عن التميز الصوتي.
ثانياً: مراجعة Sonos Arc Ultra:
تُعد Sonos Arc Ultra سماعة ساوندبار فاخرة مصممة لتقديم تجربة صوتية غامرة. تتميز بدعم Dolby Atmos، مما يوفر صوتًا ثلاثي الأبعاد يحيط بالمستمع من جميع الاتجاهات. تحتوي على 11 وحدة تشغيل، بما في ذلك مكبرات صوت موجهة للأعلى، مما يخلق مساحة صوتية واسعة وغنية بالتفاصيل. التصميم الأنيق والحديث يجعلها تناسب أي ديكور منزلي.
تتكامل السماعة بسلاسة مع نظام Sonos، مما يسمح بالتحكم عبر تطبيق Sonos أو المساعدات الصوتية مثل Alexa وGoogle Assistant. بالإضافة إلى ذلك، تدعم HDMI eARC، مما يضمن نقلًا عالي الجودة للصوت من التلفزيون إلى السماعة. تعتبر Arc Ultra مثالية لمحبي الأفلام والموسيقى الذين يبحثون عن جودة صوت استثنائية.
المزايا:
- جودة صوت استثنائية:
- تدعم Dolby Atmos، مما يوفر تجربة صوتية ثلاثية الأبعاد تغمر المستمع من جميع الاتجاهات.
- تحتوي على 11 وحدة تشغيل، بما في ذلك مكبرات صوت موجهة للأعلى، مما يخلق مساحة صوتية واسعة وغنية بالتفاصيل.
- توفر صوتًا واضحًا للغاية للحوارات، مع طبقات غنية من الصوت للأفلام والموسيقى.
- تصميم أنيق:
- تصميمها الحديث والأنيق يجعلها تناسب أي ديكور منزلي.
- تأتي بجسم معدني متين مع شبكة صوتية قابلة للإزالة للتنظيف.
- تكامل مع نظام Sonos:
- يمكن التحكم فيها عبر تطبيق Sonos أو المساعدات الصوتية مثل Alexa وGoogle Assistant.
- تدعم AirPlay 2، مما يسمح ببث الموسيقى مباشرة من أجهزة Apple.
- دعم HDMI eARC:
- يضمن نقلًا عالي الجودة للصوت من التلفزيون إلى السماعة.
- يدعم أيضًا HDMI-CEC، مما يسمح بالتحكم في السماعة باستخدام جهاز التحكم بالتلفزيون.
- سهولة الإعداد:
- يمكن إعدادها بسهولة عبر تطبيق Sonos، مع إرشادات تفاعلية.
العيوب:
- السعر المرتفع تعتبر Arc Ultra من فئة السعر المرتفع.
- الحاجة إلى إضافات للحصول على أفضل تجربة صوتية، قد تحتاج إلى إضافة Sonos Sub 4 وسماعات خلفية مثل Sonos One.
- لا تحتوي على منفذ HDMI إضافي لتوصيل أجهزة أخرى مثل مشغل Blu-ray أو أجهزة الألعاب.
التقييم العام:
- الأداء: 9/10
- التصميم: 10/10
- القيمة مقابل السعر: 8/10
يعد Sonos Arc Ultra ساوندبار فاخر يقدم تجربة صوتية غامرة وعالية الجودة. إذا كنت تبحث عن ترقية لنظام الترفيه المنزلي الخاص بك، فإن Arc Ultra تعد خيارًا ممتازًا بفضل أدائها المتفوق وتصميمها الأنيق. ومع ذلك، فإن السعر المرتفع قد يكون عائقًا لبعض المستخدمين.
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تشكل Sonos Arc Ultra وSonos Sub 4 نظامًا صوتيًا متكاملًا يقدم تجربة غامرة وعالية الجودة. إذا كنت تبحث عن ترقية لنظام الترفيه المنزلي الخاص بك، فإن هذا الثنائي يعد خيارًا ممتازًا بفضل أدائه المتفوق وتكامله السلس مع أنظمة الصوت الذكية. ومع ذلك، فإن السعر المرتفع قد يكون عائقًا لبعض المستخدمين.9.0/10
الإيجابيات
- جودة صوت استثنائية ،صوت جهير قوي وعميق يرفع مستوى التجربة السينمائية
- صميم أنيق وعملي بطلاء مطفي ووزن أخف
- سهولة الإعداد
- دعم HDMI eARC
- دعم Wi-Fi 6 يضمن اتصالاً مستقرًا وأداءً مستدامًا
السلبيات
- السعر المرتفع
- Sonos Arc Ultra لا تحتوي على منفذ HDMI إضافي
- Sonos Sub 4 تحسينات محدودة مقارنة بـ Sub 3