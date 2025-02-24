شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت شبيه بالإنسان يذهل الإنترنت بحركاته الشبيهة بالحياة والان مع تفاصيل الخبر

انتشر روبوت Protoclone البشري بشكل كبير بسبب حركاته العضلية الهيكلية التي تشبه الحياة بشكل مخيف.

واكتسب الروبوت الذى يشبه الإنسان بنية تشريحية دقيقة واهتمامًا واسع النطاق بعد انتشار مقطع فيديو يعرض حركاته، صممت شركة Clone Robotics النموذج الأولي المسمى "Protoclone" لتقليد وظائف الجهاز العضلي الهيكلي البشري ، ويُظهر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى ، أطراف الروبوت وهي ترتعش بينما تنشط العضلات الاصطناعية أثناء تعليقه من السقف.

وانقسمت ردود الفعل على المنصات الاجتماعية، حيث أعرب العديد من المستخدمين عن عدم ارتياحهم بشأن المظهر الواقعي المقلق للروبوت، وعلى الرغم من الاستجابة العامة، تظل الشركة تركز على تطوير قدراتها.

تطوير النموذج الأولي والميزات

وفقًا للمنشور على X، تم تصميم Protoclone بأكثر من 200 درجة من الحرية، و1000 ليفة عضلية اصطناعية، و500 مستشعر مدمج ، وتدعي Clone Robotics أن الروبوت يمتلك أنظمة هيكلية ووعائية وعصبية تشبه الإنسان، مما يوفر قفزة كبيرة في الروبوتات الحيوية، وتعمل حركات الروبوت بنظام هوائي، على الرغم من الإعلان عن خطط لإصدار يعمل بنظام هيدروليكي مزود بأربع كاميرات ومجموعة من أجهزة الاستشعار، تم تصميم الإنسان الآلي للتنقل في البيئات بدقة متزايدة.



روبوت

رد فعل الجمهور وسياق الصناعة

وكما ذكرت مجلة لايف ساينس، تراوحت ردود الفعل على اللقطات الفروسية بين الإعجاب والقلق ، وقارن مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الروبوت بتصورات خيالية للذكاء الاصطناعي ، بينما دعا آخرون إلى تعديلات جمالية لجعله يبدو أقل إزعاجًا.

وعلى الرغم من ذلك، لا تزال الروبوتات الشبيهة بالبشر مدمجة في التطبيقات الصناعية، حيث تنشر شركات مثل Figure وApptronik تقنية مماثلة في بيئات التصنيع ، وتشير التقارير إلى أن Protoclone سيكون متاحًا للطلب المسبق في وقت لاحق من هذا العام، على الرغم من أن تفاصيل التسعير لم يتم الكشف عنها بعد.

مستقبل الروبوتات الشبيهة بالبشر

ويشير خبراء الصناعة إلى أن الروبوتات الشبيهة بالإنسان قد تشهد زيادة في التبني عبر مختلف القطاعات ، وقد تم تطوير مشاريع مماثلة فى التصنيع الصناعي، حيث تعمل العديد من الشركات على تسويق الأنظمة الشبيهة بالإنسان المتقدمة ، ومع تطور تكنولوجيا الروبوتات، يستمر نمو المناقشة المحيطة بالجوانب الأخلاقية والجمالية والوظيفية للتصاميم الشبيهة بالإنسان ، ولم تعلن شركة Clone Robotics بعد عن موعد إصدار رسمي لـ Protoclone، لكن التطورات الجارية تشير إلى أن الروبوتات الشبيهة بالإنسان قد تلعب قريبًا دورًا أكثر بروزًا في البيئات اليومية.