تكنولوجيا: Beelink تطلق SER8 Pro حاسب مصغر بمواصفات احترافية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Beelink الحاسب المصغر SER8 Pro، وهو جهاز يتميز بمعالج AMD R7 8845HS الذي يقدم أداءً قويًا وفعالًا. يبدأ سعر النسخة الأساسية من الجهاز، التي تأتي بدون ذاكرة أو تخزين، من 3299 يوان (حوالي 454 دولارًا)، بينما تبلغ تكلفة النسخة التي تأتي بسعة تخزين 1 تيرابايت 3599 يوان (حوالي 496 دولارًا).

يأتي الجهاز بمعالج AMD Ryzen 7 8845HS، وهو معالج بثمانية نوى وستة عشر خيطًا يعمل بسرعة اساسية 3.8 جيجاهرتز وتصل إلى 5.1 جيجاهرتز. كما يحتوي على كارت شاشة مدمجة من نوع Radeon 780M المعتمدة على بنية RDNA 3، تعمل بسرعة 2.7 جيجاهرتز، مما يضمن أداءً سلسًا في الألعاب والفيديوهات، بالإضافة إلى تحسينات الذكاء الاصطناعي. الجهاز مزود أيضًا بذاكرة LPDDR5X بسعة 32 جيجابايت وتردد 6400 ميجاهرتز، مما يتيح أداءً سريعًا وفعالًا في تعدد المهام. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الجهاز على فتحتين من نوع PCIe 4.0 x4 M.2، مما يدعم توسعة التخزين حتى 8 تيرابايت.

ويتضمن نظام تبريد متقدمًا مع تقنية إدارة الحرارة MSC2.0. يشتمل النظام على مروحة صامتة، ومشتت حراري، ووحدة تبريد مخصصة لـ SSD، مما يضمن أداءً مستقرًا بقوة 65 واط مع الحفاظ على مستويات منخفضة من الضوضاء.

يتميز الجهاز أيضًا بميزات ذكاء اصطناعي متقدمة، حيث يحتوي على شريحة ذكاء اصطناعي مدمجة بقدرة معالجة تصل إلى 16 TOPS. كما يدعم التعرف الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي مع ميكروفون مدمج يعتمد على معالجة DSP لتوفير تفاعل صوتي واضح ودقيق. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الجهاز على مكبرات صوت مدمجة مزدوجة، مع تحسينات بواسطة DSP ومضخمات صوتية.

كما يأتي الجهاز بمجموعة واسعة من المنافذ، USB4 بسرعة 40 جيجابت/ثانية مع دعم Thunderbolt 3 وDisplayPort 1.4، ومنفذ HDMI 2.1 كامل الحجم يدعم دقة 4K بتردد 120 هرتز، ومنفذ DisplayPort 1.4، بالإضافة إلى منافذ USB متعددة، منها USB 3.2 بسرعة 10 جيجابت/ثانية وUSB 2.0. كما يحتوي على منفذ Ethernet بسرعة 2.5 جيجابت/ثانية للاتصال السلكي عالي السرعة، ودعم WiFi 6 وBluetooth 5.2 للاتصال اللاسلكي.

يدعم الجهاز توصيل ثلاث شاشات عبر HDMI وDisplayPort وUSB4، مما يجعله مثاليًا لتعدد المهام وسير العمل الاحترافي. كما يحتوي على منفذ صوت 3.5 مم في الخلف بالإضافة إلى منفذ أمامي، مما يوفر مرونة في إدارة الإعدادات الصوتية.

يأتي الجهاز بهيكل معدني فاخر متاح بلونين: فضي ورمادي ،ويبلغ حجم الجهاز 135 مم × 135 مم × 44.7 مم، مما يجعله صغيرًا بما يكفي ليتناسب مع أي مساحة عمل.

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