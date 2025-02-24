شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق صاروخها العملاق ستارشيب 28 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

من المقرر أن تطلق شركة سبيس إكس صاروخها الضخم ستارشيب للمرة الثامنة الجمعة 28 فبراير، حيث تم الكشف عن هذه الأنباء من قبل الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، إيلون ماسك، الذي نشر رسالة قصيرة على موقع X قال فيها ببساطة: "ستنطلق رحلة ستارشيب رقم 8 يوم الجمعة".

ولم تؤكد شركة سبيس إكس بعد الموعد المحدد لإطلاق الرحلة، ولكن مثل مهام الاختبار السبع السابقة، فإن الصاروخ الذي يبلغ ارتفاعه 120 متراً سوف ينطلق من منشأة الشركة بالقرب من بوكا تشيكا في تكساس.

ستكون الرحلة التجريبية هي الأولى منذ 16 يناير، عندما تمكنت سبيس إكس من "الإمساك" بالمرحلة الأولى من صاروخ سوبر هيفي العائد باستخدام زوج من الأذرع الميكانيكية العملاقة المرفقة ببرج الإطلاق، وكانت هذه هي المرة الثانية التي تحقق فيها الشركة هذا الإنجاز.

ولكن نفس المهمة كانت تخطط لتنفيذ هبوط متحكم فيه للمرحلة العليا من مركبة الفضاء ستارشيب في المحيط الهندي، وهو الهدف الذي تحقق في مهمات سابقة ، ولكن المركبة عانت من خلل قبل أن تحترق بشكل مذهل فوق منطقة البحر الكاريبي.

بالنسبة للرحلة الثامنة، تأمل شركة سبيس إكس في تحقيق هبوط متحكم فيه لكل من الصاروخ المعزز سوبر هيفي ومركبة الفضاء ستارشيب.

تريد وكالة ناسا استخدام المركبة الفضائية ستارشيب في مهام الطاقم والبضائع إلى القمر والمريخ ، والهدف المباشر هو استخدام نسخة معدلة من مركبة ستارشيب الفضائية لهبوط أول امرأة وأول شخص من ذوي البشرة الملونة على سطح القمر في مهمة أرتميس 3، المقرر حاليًا في عام 2027.

لكن التقارير الأخيرة أشارت إلى أن ماسك حريص على إعطاء الأولوية لأول مهمة مأهولة إلى الكوكب الأحمر، وهو الهدف الذي طالما حلم به ، و في منشور على X في ديسمبر، رفض ماسك برنامج أرتميس التابع لوكالة ناسا والذي يركز على القمر باعتباره "إلهاءً"، وأصر على "أننا ذاهبون مباشرة إلى المريخ".

ومع ظهور ماسك كقوة مهيمنة في فترة ولاية الرئيس ترامب الثانية، يعتقد البعض أنه ربما يحاول إقناع الزعيم الأمريكي بالتركيز على مساعي المريخ بدلاً من زياراته لسطح القمر ، والواقع أن الرئيس الجديد أكد خلال خطاب تنصيب ترامب الشهر الماضي على المريخ دون ذكر القمر، مما أدى إلى تكهنات حول تأثير ماسك.