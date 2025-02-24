تكنولوجيا: Anker تطلق EverFrost 2 ثلاجة محمولة ببطارية طويلة الأمد وتبريد سريع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Anker عن إطلاق ثلاجتها المحمولة التي تعمل بالبطارية Solix EverFrost 2، والتي صُممت خصيصًا للاستخدام الخارجي. تم الكشف عن هذا الجهاز خلال معرض CES 2025، ويأتي بتحسينات كبيرة تشمل بطارية أكبر، تبريدًا أسرع، وتكاملًا محسنًا مع أنظمة iOS. يمكن الآن طلب الجهاز مسبقًا في الولايات المتحدة، مع بدء الشحن في 31 مايو.

تتميز EverFrost 2 بنظام تبريد FrostFlow 360° من Anker، وهو نظام يعتمد على الضاغط ويوفر تبريدًا سريعًا وفعالًا. يمكن للجهاز خفض درجة الحرارة من 25°C إلى 0°C في 15 دقيقة فقط، ويغطي نطاقًا حراريًا يتراوح بين -20°C و20°C، مما يجعله مناسبًا لتخزين الوجبات المجمدة، المنتجات الطازجة، والمشروبات. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الجهاز على بطارية LiFePO4 بسعة 288 واط/ساعة، توفر حتى 52 ساعة من التبريد بشحنة واحدة. وللرحلات الطويلة، يمكن إضافة بطارية ثانية لتمديد وقت التشغيل إلى 104 ساعة، أي أكثر من أربعة أيام دون الحاجة إلى مصدر طاقة خارجي. يمكن شحن البطارية عبر عدة طرق، بما في ذلك التيار المتردد (AC)، منفذ USB-C، مقابس السيارات، والألواح الشمسية بقوة 100 واط، مما يجعله مثاليًا للرحلات الخارجية.

بالإضافة إلى وظيفتها الأساسية كثلاجة، يمكن استخدام البطارية أيضًا كشاحن خارجي محمول. حيث توفر منفذ USB-C بقوة 60 واط لشحن الأجهزة مثل iPhone، iPad، وحتى أجهزة MacBook بسرعة، بالإضافة إلى منفذ USB-A بقوة 12 واط للأجهزة القديمة والملحقات.

تم تصميم EverFrost 2 لتكون سهلة النقل، حيث تأتي بعجلات متينة، مقبض قابل للسحب، وطاولة قابلة للطي لتوفير مساحة إضافية. كما يتمتع الجهاز بتصنيف IPX3 لمقاومة الماء، مما يسمح له بتحمل الرذاذ الخفيف والمطر. على عكس الثلاجات التقليدية، يوفر الجهاز تحكمًا كاملًا في درجة الحرارة عبر تطبيق iOS، مما يسمح للمستخدمين بمراقبة وضبط الإعدادات عن بُعد. النسخة الأكبر سعة 58 لترًا تحتوي على منطقتي تبريد مستقلتين، مما يتيح التبريد والتجميد في نفس الوقت، مع إمكانية التحكم في كل منطقة عبر التطبيق.

يأتي الجهاز بثلاثة أحجام مختلفة: 23 لترًا بسعر 799.99 دولارًا، و40 لترًا بسعر 899.99 دولارًا، و58 لترًا بسعر 1099.99 دولارًا. مع هذه المواصفات المميزة، تعد Anker Solix EverFrost 2 خيارًا مثاليًا لعشاق الأنشطة الخارجية الذين يبحثون عن تبريد سريع، بطارية طويلة الأمد، وتصميم محمول ومقاوم للماء.

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