شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على إحدى أغرب "التجارب العلمية" التي أجريت فى الفضاء على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

حاول رائد الفضاء التابع لوكالة ناسا دون بيتيت الدخول إلى بنطال دون رفع إصبعه عن طريق الطفو فيه، قد يصفه البعض بأنه أهم تجربة انعدام الجاذبية على الإطلاق على متن محطة الفضاء الدولية .

شارك بيتيت، المعروف بتصويره الفضائي المتميز الكثير من أبحاثه القائمة على السراويل، العديد من مقاطع الفيديو على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع والتي أظهرته وهو يحاول الإجابة على بضعة أسئلة مثيرة للاهتمام بخصوص السراويل في الفضاء.

السؤال الأول: "هل من الممكن ارتداء بنطالين على ساقين في وقت واحد؟" على سطح الأرض، فإن جاذبية الأرض تعني أن ارتداء بنطال قد يكون أمرًا مرهقًا، وهو فعل نادرًا ما يتم بلباقة، ويتطلب أحيانًا وضعية الجلوس، اعتمادًا على مهاراتك في التوازن.

في مقطع الفيديو الأول ، يظهر بيتيت وهو يطفو باتجاه سرواله، ويثبت نفسه قبل أن يمسك بالملابس، ويرفع ساقيه، ثم يرتدي ساقي البنطال في نفس الوقت ، ومن المحتمل أن تؤدي محاولة هذه المناورة على الأرض إلى دخول المستشفى، ولكن في الفضاء، في ظل ظروف انعدام الجاذبية الموجودة على متن محطة الفضاء الدولية، يتمكن بيتيت من إكمال المهمة بثقة.

وبعد فترة وجيزة، واستجابة لطلبات من بعض متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي، حاول بيتيت دخول سرواله في مناورة واحدة، دون استخدام يديه ، ونرى اللقطات لمعرفة ما إذا كان سيتمكن من تحقيق هذا الإنجاز.

كان بيتيت موجودًا في محطة الفضاء منذ سبتمبر، ولأغلب ذلك الوقت، كان يبهر سكان الأرض بمهاراته الرائعة في التصوير الفوتوغرافي، ويشاركهم صورًا رائعة للأرض وما وراءها ، كما خصص وقتًا للحديث عن حبه للتصوير الفوتوغرافي وكيف يشعر بالتقاط الصور من الفضاء، ربما يقدم قريبًا بعض الرؤى حول ما يشعر به سكان الفضاء عند إجراء أبحاث علمية غريبة في ظروف انعدام الجاذبية أيضًا.