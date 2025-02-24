شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعد لإطلاق MacBook Air بشريحة M4 في مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أسبوع واحد فقط من إطلاق iPhone 16e، تستعد أبل لإطلاق جهاز MacBook Air الجديد بشريحة M4 خلال شهر مارس المقبل، وفقًا لما ذكره المحلل الشهير مارك غورمان.

وعلى الرغم من عدم توفر تاريخ محدد حتى الآن، فإن التقارير تشير إلى أن عملية الشحن للجهاز الجديد قد بدأت بالفعل، مما يعزز احتمالية الإعلان عنه قريبًا.

من المتوقع أن يأتي MacBook Air M4 بتحسينات طفيفة مقارنة بالإصدار السابق، حيث تشمل أبرز التحديثات:

• شريحة M4 الجديدة، والتي ستتوفر في الإصدار الأساسي إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت.

• دعم منفذ Thunderbolt 4 بدلًا من USB 4 أو Thunderbolt 3.

• ميزة Center Stage للكاميرا، والتي تعمل على تتبع حركة المستخدم أثناء مكالمات الفيديو.

• خيار شاشة Nano-Texture، التي سبق أن ظهرت في أجهزة Mac المزودة بمعالج M4.

عام مزدحم لأبل: منتجات جديدة في الطريق

تخطط أبل لإطلاق عدة أجهزة جديدة في الأشهر القادمة، حيث يتوقع أن يشهد النصف الأول من عام 2025 طرح:

• iOS 18.4 في شهر مايو.

• مؤتمر WWDC 2025 في يونيو، حيث سيتم الكشف عن تحديثات برمجية جديدة.

• إصدارات محدثة من Mac Studio وMac Pro بمعالج M4 في الصيف.

• شريحة M5 الجديدة والتي ستظهر أولًا في MacBook Pro بين أكتوبر ونوفمبر، على أن تصل إلى iPad Pro في أوائل 2026.

• إطلاق AirTag 2 بمدى Bluetooth محسن.

• تحديثات لأجهزة iPad Air و iPad مقاس 11 بوصة في النصف الأول من العام.

• إصدار جديد من HomePod mini و Apple TV 4K في النصف الثاني من 2025.