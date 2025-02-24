شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على عهدة ترامب.. آبل تنوى نقل مصانعها من مكسيك للولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، بالرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض هذا الأسبوع، ووفقًا للرئيس، قدم كوك بعض الوعود الهامة، فقد أخبره كوك أن شركة آبل ستنقل بعض التصنيع من المكسيك إلى الولايات المتحدة.

وعود تيم كوك لـترامب

وقال ترامب، إن كوك "أوقف مصنعين في المكسيك" وسيقوم بتصنيع منتجات في الولايات المتحدة بدلاً من ذلك.

ولازال الحديث عن منشآت التصنيع التي كان يتحدث عنها ترامب غامضة، نظرًا لأن شركة Apple لا تنتج العديد من المنتجات النهائية في المكسيك، ومن المؤكد أنها لا تصنع أي طرازات iPhone في البلاد على الرغم من أنها تحصل على بعض الأجزاء من المكسيك.



وقد أكد ترامب في عام 2017، خلال فترة ولايته الأولى، أن كوك قد وعده بتدشين عدة مصانع بالولايات المتحدة، لكن المشكلة الوحيدة هو أنه بعد سنوات قليلة من حدوث المحادثة المفترضة، أنكرت شركة أبل أن تكون هناك مصانع جديدة قيد النظر على الإطلاق.



وفي الوقت الراهن ، كشف ترامب، أن كوك وعده بأن شركة آبل ستستثمر مئات الملايين من الدولارات في الولايات المتحدة، كما أدلى ترامب بتعليق حول عدم رغبة شركة آبل في التعرض لرسوم جمركية بنسبة 25٪ على الصادرات المكسيكية إلى الولايات المتحدة.

و التعريفات الجمركية هي ضرائب الاستيراد التي تدفعها الشركات الأمريكية لاستيراد منتجات معينة من دولة مستهدفة، وسيتعين على شركة أبل أن تقرر ما إذا كانت ستدفع التعريفة بنفسها أو تمرر التكاليف الإضافية إلى المستهلكين في شكل ارتفاع في الأسعار.

وعندما تفرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على دولة ما، فإن تلك الدولة لا تدفع شيئًا على الإطلاق للولايات المتحدة فقط، فإن الشركات والمستهلكون في الولايات هم الذين يدفعون مقابل التعريفات الجمركية التي يفرضها البيت الأبيض على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.