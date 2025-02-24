تكنولوجيا: RedmiBook Pro 2025 قد يكون أول حاسب بالذكاء الاصطناعي من شاومي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن يتم الكشف عن RedmiBook Pro 2025 رسميًا في 2 مارس 2025، إلى جانب Xiaomi 15 Ultra، وذلك وفقًا لتسريب صادر عن Digital Chat Station، والذي أكده Lu Weibing، رئيس شريك OEM، عبر Weibo.

إذا صحت هذه المعلومات، فسيتم تقديم الحاسب المحمول الجديد كإصدار أكثر تطورًا من RedmiBook 2025 الحالي، والذي يُعد أحد أحدث المنافسين لجهاز MacBook Air.

ومن المتوقع أيضاً أن يكون RedmiBook Pro 2025 أول حاسب من شاومي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، حيث يدعم ميزات مثل مساعد XiaoAI، الذي يستخدم أيضًا في مجموعة Mijia من الأجهزة المنزلية الذكية في بعض الأسواق.

كما ألمح Ma Zhiyu، مدير تسويق المنتجات في شاومي، إلى بعض مواصفات الجهاز الجديد عبر منشور على Weibo، حيث كشف عن تصميم عبوة جديدة لـ RedmiBook، وأشار إلى أنه سيعمل بمعالج Intel Core Ultra 5.

ويُشاع أن الحاسب المحمول سيضم بطارية ضخمة بسعة 99 واط، كما أكد مسؤول في الشركة أنه، رغم تصميمه النحيف والخفيف، سيتمتع بأداء مناسب للألعاب، إذ تمكن من تحقيق بين 59 و75 إطارًا في الثانية (FPS) في لعبة Black Myth: Wukong.

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