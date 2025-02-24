تكنولوجيا: سامسونج تؤكد استخدام سلسلة Galaxy S25 لذاكرة عشوائية من Micron والتخزين الخاص بها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تمتلك سامسونج العديد من الشركات التابعة التي تصنع مكونات تُستخدم في أجهزتها المحمولة، لذا من الطبيعي أن تعتمد على منتجاتها الخاصة. ومع ذلك، لا يحدث ذلك دائمًا، إذ تلجأ أحيانًا لاستخدام مكونات من شركات منافسة. تعد سلسلة جالكسي S25 مثالًا واضحًا على ذلك، حيث تأتي بعض مكوناتها الرئيسية من منافسين.

تُعد Samsung Semiconductor إحدى الشركات التابعة لسامسونج، وهي مسؤولة عن تصنيع الذاكرة العشوائية (RAM) والتخزين الداخلي. ومع ذلك، لم تزود هذه المرة سلسلة جالكسي S25 بهذه المكونات. فقد أكدت شركة Micron Technology، عبر منشور على منصة X، أنها هي التي وفرت ذاكرة LPDDR5X وتخزين UFS 4.0 لهذه السلسلة.

وأوضحت أن هذه المكونات تساهم في تحسين إمكانيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى تأمين بيانات المستخدمين.

من جانبها، أعادت سامسونج موبايل مشاركة منشور ميكرون، معربةً عن شكرها للدعم الذي قدمته في جعل سلسلة جالكسي S25 أكثر قوة.

قبل الإعلان الرسمي من سامسونج وميكرون، ظهرت تقارير في يناير تفيد بأن سامسونج لن تعتمد على رقائق الذاكرة الخاصة بها في جالكسي S25 بسبب بعض المشكلات التي قد تؤثر على أداء الأجهزة.

وأشارت التقارير إلى أن سامسونج ستعتمد على ميكرون لتوفير هذه المكونات في الدفعات الأولية من السلسلة، مع إمكانية استخدام رقائقها الخاصة في دفعات الإنتاج المستقبلية.

يُذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تستعين فيها سامسونج بمنافس لها في تصنيع هذه المكونات، حيث كانت الرائدات السابقة مزودة دائمًا برقائق الذاكرة والتخزين من إنتاجها.

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