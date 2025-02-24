شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تواجه اتهامات بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي بخرق معايير التكنولوجيا الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة ألفابت تواجه اتهامات عدة بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى التحقق من قوة شركات التكنولوجيا الكبرى بعد أن فشلت التغييرات المقترحة على نتائج البحث الخاصة بها في معالجة مخاوف هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي ومخاوف منافسيها.

وتأتي هذه الخطوة التي اتخذتها المفوضية الأوروبية وسط توترات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وقف إلى جانب عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين للضغط ضد لوائح الاتحاد الأوروبي وانتقد الغرامات باعتبارها شكلاً من أشكال التعريفات الجمركية.

وقد أثار هذا بدوره مخاوف من أن هيئة الرقابة في الاتحاد الأوروبي قد تخفف من شركات التكنولوجيا الكبرى.

تجري المفوضية الأوروبية تحقيقًا مع شركة جوجل بشأن انتهاكات محتملة لقانون الأسواق الرقمية منذ مارس من العام الماضي.

الاتهامات الموجهة إلى جوجل من قبل الاتحاد الأوروبي.



وتواجه جوجل اتهامات تدور حول تفضيلها محركات البحث العمودية الخاصة بها مثل Google Shopping وGoogle Flights وGoogle Hotels على المنافسين، وما إذا كانت تمارس التمييز ضد خدمات الطرف الثالث في نتائج بحث Google.



ورفضت هيئة مراقبة المنافسة بالاتحاد الأوروبي التعليق، في حين أشارت جوجل إنها تعمل على إيجاد حل متوازن مع المفوضية، مؤكدة أن هناك المزيد من التغييرات في تنسيق نتائج بحث جوجل لإرضاء المنافسين قد يؤدي إلى إزالة بعض الميزات الهامة.

وقد أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة في الأشهر الأخيرة عن سلسلة من التغييرات في تنسيقات نتائج البحث في محاولة لمعالجة الطلبات المتضاربة من مواقع مقارنة الأسعار والفنادق وشركات الطيران وتجار التجزئة الصغار، وقد رفض أغلبهم المقترحات باعتبارها غير متوافقة مع DMA.



وقال أحد المصادر إن منظمي مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي ليسوا راضين أيضًا عن تهديد جوجل بإعادة الروابط الزرقاء في نتائج البحث إذا لم تتمكن من حل مطالب المنافسين.

ويحظر DMA على Google تفضيل منتجاتها وخدماتها على منصاتها أو مواجهة غرامات تصل إلى 10% من إيراداتها السنوية العالمية.