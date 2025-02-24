شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة ناسا تكشف حقيقة جديدة عن الكويكب 2024 YR4 ..هل سيكون مدمرًا ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت وكالة ناسا، حقائق جديدة حول آثار الكويكب 2024 YR4، فقد لوحظ تحول كبير في التهديد المحتمل الذي يشكله الكويكب 2024 YR4 ، بعدما أثار الكويكب مخاوف في البداية بسبب حجمه الذي يبلغ حوالي 55 مترًا وإمكانية إطلاق طاقة أكبر بـ 500 مرة من قنبلة هيروشيما الذرية.

وقد بلغ احتمال تأثير الكويكب ذروته عند 3.1 % قبل أن ينخفض بسرعة.

و حاليًا، تقدر ناسا فرصة التأثير في عام 2032 بنسبة 0.28 % فقط، وكان من المتوقع حدوث تغيرات سريعة في احتمالية التأثير بسبب البيانات المحدودة، التي يستمر تنقيحها من خلال المزيد من الملاحظات.

احتمالية التأثير والملاحظات الفلكية

وفقًا لمقياس تورينو لمخاطر الاصطدام، الذي طوره ريتشارد بينزيل، أستاذ علوم الكواكب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، فقد تم تصنيف الكويكب 2024 YR4 لفترة وجيزة على أنه تهديد من المستوى 3، مما يعني أنه يمكن أن يسبب دمارًا محليًا.



ومع إجراء عمليات رصد جديدة، تم تخفيض تصنيف الكويكب إلى المستوى الأول، مما يشير إلى عدم وجود سبب للقلق العام.



وطبقا لتصريحات لـ Live Science، أشار بينزيل إلى أن مثل هذه التقلبات في تقييم المخاطر هي جزء من العملية العلمية، حيث تسمح البيانات الإضافية بقدر أكبر من اليقين فيما يتعلق بمسار الكويكب.



ومكنت الظروف الأكثر وضوحًا في منتصف فبراير وكالة ناسا من تحسين التتبع، مما ساهم في تقليل احتمالية التأثير.

العواقب المحتملة والاستعداد العالمي



إذا كان كويكب بهذا الحجم في مسار تصادمي، فقد يؤدي ذلك إلى دمار محلي أو حتى تسونامي، اعتمادًا على موقع الاصطدام.



وفي حين أن خطر 2024 YR4 قد انخفض بشكل كبير، يواصل مكتب تنسيق الدفاع الكوكبي التابع لناسا مراقبة الأجسام الفضائية التي يمكن أن تشكل تهديدات مستقبلية.



وتظل الشبكة الدولية للتحذير من الكويكبات (IAWN) مسؤولة عن تنسيق الاستجابات للتأثيرات المحتملة، بما في ذلك استراتيجيات الانحراف في حالة تشكيل الكويكب لخطر وشيك.



ومع تقدم تكنولوجيا الكشف، يتوقع علماء الفلك أنه سيتم تحديد المزيد من الكويكبات التي يحتمل أن تكون خطرة، الأمر الذي يتطلب التتبع والتقييم المستمر.