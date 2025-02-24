تكنولوجيا: تسريب Xiaomi 15 Ultra يكشف عن تصميم جديد للكاميرا وعرض خاص للطلبات المسبقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شاومي لإطلاق هاتفها الرائد الجديد، Xiaomi 15 Ultra، حيث من المتوقع أن يتم الكشف عنه رسميًا خلال معرض MWC 2025. وقبل أيام قليلة من الإطلاق، ظهر تسريب جديد يكشف عن مجموعة الكاميرا التي ستتوفر لهذا الهاتف الرائد بالتعاون مع Leica.

ووفقًا للمسرب سودهانشو أمبوري، ستحمل مجموعة الكاميرا الجديدة اسم “Legend Edition”، وستتميز بإضافة أزرار إضافية مقارنة بالإصدارات السابقة، لكن لا يزال من غير الواضح طبيعة هذه الأزرار ووظيفتها.

إلى جانب ذلك، كشف التسريب عن عرض حزمة الطلب المسبق المحتمل لهاتف Xiaomi 15 Ultra، حيث يُقال إن النسخة العالمية ستأتي مع ساعة Xiaomi Watch S4، وهي الساعة الذكية التي تهدف شاومي من خلالها إلى تقديم تجربة متميزة بسعر منافس، إذ يبلغ سعر ساعة Galaxy Watch 6 (نسخة 44 مم) حاليًا 169.99 دولارًا على أمازون.

علاوةً على ذلك، تخطط شاومي لإطلاق هاتف Xiaomi 15 عالميًا، لكن يبدو أن نسخة الـ Pro ستظل حصرية للسوق الصيني، تمامًا كما حدث مع الجيل السابق.

وأشار التسريب إلى أن النسخة العالمية من Xiaomi 15 ستأتي ببطارية أقل سعةً، حيث ستبلغ 5240 مللي أمبير في الساعة بدلًا من 5400 مللي أمبير في النسخة الصينية.

ومع ذلك، لا توجد معلومات مؤكدة حتى الآن حول ما إذا كانت سرعات الشحن ستظل كما هي، حيث يدعم الطراز الصيني الشحن السلكي بقوة 90 واط واللاسلكي بقدرة 50 واط.

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