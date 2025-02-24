شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت Grok في مرمى الانتقادات: هل يتلاعب إيلون ماسك بالذكاء الاصطناعى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجه روبوت الدردشة Grok، المنافس لـ ChatGPT والمملوك لشركة xAI التابعة لإيلون ماسك، انتقادات بعد أن تم حجب نتائج تصف إيلون ماسك ودونالد ترامب بأنهما يروجان للمعلومات المضللة.

تغيير غير مصرح به في توجيهات Grok

وفقًا لرئيس الهندسة في xAI إيغور بابوشكين، فقد قام موظف سابق في OpenAI كان يعمل في xAI بتحديث توجيهات النظام الداخلية لـ Grok دون موافقة مسبقة. ونتيجة لهذا التعديل، لم يعد Grok يعرض نتائج تشير إلى أن ماسك أو ترامب قد نشرا معلومات مضللة.

عند اكتشاف المستخدمين لهذا التغيير، أوضح بابوشكين أن “موظفًا قام بدفع هذا التعديل لأنه اعتقد أنه سيكون مفيدًا، لكن هذا لا يتماشى مع قيمنا”. وأكد أن توجيهات النظام في Grok متاحة علنًا، مما يسمح للمستخدمين برؤية القواعد التي يتم توجيه الذكاء الاصطناعي على أساسها.

موقف ماسك ووعوده بالحقيقة المطلقة

و يدعى إيلون ماسك أن Grok هو ذكاء اصطناعي “يسعى إلى الحقيقة القصوى”، وهو مصمم لفهم الكون بموضوعية. لكن منذ إصدار Grok-3، تعرض لانتقادات بعد أن وصف ترامب، ماسك، ونائب الرئيس جي دي فانس بأنهم الأكثر إضرارًا بأمريكا.

كما تدخل مهندسو xAI لمنع Grok من القول بأن ماسك أو ترامب يستحقان عقوبة الإعدام، وهو ما أثار جدلاً حول مدى حيادية النظام ومدى تدخل الشركة في تعديل نتائجه.

الشفافية والرقابة على الذكاء الاصطناعي

هذا الحادث يعيد تسليط الضوء على قضية الشفافية والتحكم في الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح توجيه استجابات الذكاء الاصطناعي أداة قوية يمكن التلاعب بها لتشكيل الرأي العام.