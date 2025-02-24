شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تراجع بتكوين بعد اختراق أمني كبير بمنصة بايبت وسرقة 1.5 مليار دولار من إيثريوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار بتكوين اليوم الإثنين بعد انخفاض بنسبة 1% في الأسبوع الماضي، حيث ظل المستثمرون حذرين بسبب توقعات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بعد بيانات اقتصادية ضعيفة.

وتراجعت أكبر العملات المشفرة بتكوين بنسبة 0.8% ليصل إلى 95,610.2 دولار.

وزاد التراجع بسبب اختراق أمني كبير في منصة العملات المشفرة بايبت، حيث تم سرقة حوالي 1.5 مليار دولار من إيثريوم، مما زاد من حالة التشاؤم في السوق؛ وفق ما ذكره موقع (كوين ديسك) الأمريكي المختص في العملات الرقمية.

ووقع الاختراق خلال عملية نقل روتينية من محفظة "باردة" غير متصلة بالإنترنت إلى محفظة "ساخنة" متصلة بالإنترنت، مما أسفر عن سرقة حوالي 401,000 إيثريوم، وتعتبر هذه الحادثة واحدة من أكبر السرقات الرقمية حتى الآن.

بدوره، طمأن الرئيس التنفيذي لبايبت، بن زو، العملاء بأن أصولهم آمنة وأن الشركة تظل قادرة على الوفاء بالتزاماتها، حيث تمتلك احتياطيات كافية لتغطية الخسائر.

وأكدت المنصة تعاونها مع خبراء في التحقيقات الجنائية الرقمية لتتبع الأموال المسروقة، وعرضت مكافأة بنسبة 10% لأي معلومات تؤدي إلى استعادتها.

وعقب الحادث، شهدت بايبت زيادة كبيرة في طلبات السحب، حيث تمت معالجة أكثر من 350 ألف عملية سحب بسبب رد فعل العملاء على الاختراق الأمني.

وبالنسبة للعملات البديلة، انخفضت معظمها في نفس الاتجاه، حيث شهدت تراجعات أكثر حدة مقارنة ببتكوين، فقد تراجع إيثريوم بنسبة 2.7% ليصل إلى 2,718.28 دولار، بينما انخفض إكس آر بي XRP بنسبة 3.3% ليصل إلى 2.4796 دولار.. كما هبطت سولانا بنسبة 7.4% وكاردانو بنسبة 4.4%، بينما انخفضت بوليجون بنسبة 2.4%.

وفيما يتعلق بالرموز الميمية، تراجع دوجكوين بنسبة 5.3%، في حين فقدت عملة ترامب $ 7.2% من قيمتها.