تكنولوجيا: إطلاق Xiaomi 15 Ultra و SU7 Ultra و RedmiBook 16 Pro 2025 في الصين يوم 27 فبراير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي رسميًا عن حدث إطلاق “Ultra”، المقرر عقده في 27 فبراير. وخلال الحدث، ستكشف الشركة عن اثنين من أبرز منتجاتها، وهما الهاتف الذكي Xiaomi 15 Ultra والسيارة الكهربائية Xiaomi SU7 Ultra.

ووفقًا لأحدث المعلومات، يمثل هذان الجهازان قمة ما وصلت إليه شاومي من تقدم تقني، حيث يجمعان بين أداء متطور وقدرات تصوير محسّنة.

يعد Xiaomi 15 Ultra الهاتف الأكثر تطورًا في سلسلة الشركة، إذ يأتي مزودًا بشريحة Snapdragon 8 Elite وكاميرا رباعية مطورة بالتعاون مع Leica.

من أبرز الترقيات في الهاتف عدسة Periscope Telemacro، والتي يُقال إنها تحتوي على مستشعر بدقة 200 ميجابكسل، ما يتيح تكبيرًا بصريًا يصل إلى 100x بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يضمن التقاط صور طويلة المدى بتفاصيل دقيقة.

أما من ناحية التصميم، فيتميز الهاتف بلمسة ثنائية اللون تجمع بين الفضي والأسود، مع وحدة كاميرا دائرية تحمل علامة Leica التجارية.

وألمح الرئيس التنفيذي لشركة شاومي، لي جون، إلى أن الهاتف سيشهد زيادة في السعر مقارنة بسابقه، Xiaomi 14 Ultra، الذي طُرح بسعر 6,499 يوان (حوالي 900 دولار)، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف التطوير والمكونات.

أما SU7 Ultra، الذي يُعتبر المنتج الأغلى في تاريخ شاومي، فيعتمد على نظام دفع ثلاثي المحركات (V8S+V8S+V6S) يولد قوة مذهلة تصل إلى 1,548 حصانًا.

وبفضل بطارية Kirin من الجيل الثاني، يتمكن من التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 1.98 ثانية فقط، بينما تتجاوز سرعته القصوى 350 كم/ساعة.

وقد احتفظت شاومي في هذا الطراز بنفس الهيكل، ونظام الدفع، وحزمة البطارية الخاصة بالإصدار التجريبي، مما يعكس التزامها بتقديم أداء فائق دون تغيير جوهري في التصميم.

إلى جانب هذه الإصدارات الرائدة، ستكشف العلامة الفرعية Redmi عن الحاسب المحمول RedmiBook Pro 16 2025، وهو جهاز موجه للمحترفين ومصمم لعصر الذكاء الاصطناعي.

يتميز الحاسب بمحرك Xiaomi AIPC، الذي يتيح نقلًا سلسًا للملفات بين أجهزة أبل، بالإضافة إلى تحسينات ذكية في النظام. وسيُطرح الجهاز بخيارين من الألوان، الأبيض والأزرق، مع تصميم أنيق يركز على النحافة وإطار شاشة فائق الرقة.

كما تصفه شاومي بأنه حاسب عالي الأداء ببطارية محسّنة وتركيز على الإنتاجية، ومن المتوقع أن يُطرح للبيع مباشرة بعد الحدث.

إلى جانب هذه الأجهزة، ستعلن شاومي عن مجموعة من المنتجات الأخرى، من بينها سماعات Xiaomi Buds 5 Pro، ومكيف هواء مركزي، وثلاجة بنظام مزدوج، وغسالة متطورة، بالإضافة إلى مكبر صوت ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

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