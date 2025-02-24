شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تمثال الحرية أم هاتفك؟ مقارنة صادمة لحجم استهلاكنا لوسائل التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من مجرد هواية، بل إنها حجر الزاوية في الاتصالات والأعمال والترفيه الحديثة، حيث يتفاعل معها مليارات المستخدمين يوميًا، وبحسب موقع visualcapitalist فقد تم انشاء خريطة من قبل هاريسون شيل من Made Visual، مقدار الوقت الذي يخصصه المستخدمون للتمرير من خلال مقارنة طول استهلاكهم اليومي لخلاصة الأخبار بارتفاع تمثال الحرية.

ويستمد التصور من دراسة أجريت عام 2024 بعنوان "داخل مصنع المرايا الممتع: كيف تشوه وسائل التواصل الاجتماعي تصورات المعايير" بقلم روبرتسون، سي إي، وديل روزاريو، كي إس، وفان بافيل، جيه جيه، والتي تستكشف تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الإدراك والسلوك.

كم من الوقت يتصفح مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي؟

على وسائل التواصل الاجتماعي، يتصفح المستخدمون بشكل عرضي ما يقدر بنحو 300 قدم أو ما يوازي 92 متر تقريبا، من خلاصة الأخبار يوميًا - وهو نفس ارتفاع تمثال الحرية تقريبًا.

وفقًا للورقة البحثية، يستخدم حوالي 5 مليارات شخص حول العالم وسائل التواصل الاجتماعي، ويقضي مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي المتوسط ​​الآن حوالي ساعتين ونصف الساعة يوميًا على الإنترنت.

تم تصميم منصات التواصل الاجتماعي بدقة لجذب انتباه المستخدم والاحتفاظ به. تقوم الخوارزميات المتطورة بتنظيم المحتوى المخصص للغاية، مما يخلق حلقات ردود فعل إدمانية تجعل المستخدمين يستمرون في التمرير.

تستفيد هذه الخوارزميات من البيانات السلوكية للتنبؤ بالمحتوى وإعطائه الأولوية والذي يزيد من مشاركة المستخدم، وغالبًا ما يستفيد من المحفزات النفسية مثل الحداثة والمكافأة، ويساهم هذا التعرض المستمر للمحتوى المنظم والمحفز للدوبامين في ما يصفه العديد من الباحثين بأنه شكل من أشكال الإدمان السلوكي، مما يجعل من الصعب على المستخدمين الانفصال بشكل متزايد.

وبمرور الوقت، ارتبط التمرير المفرط بالتأثيرات السلبية على الصحة العقلية، بما في ذلك زيادة القلق، وانخفاض فترات الانتباه، والشعور بعدم الكفاءة.