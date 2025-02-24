شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف تصميم iPhone 17 Pro Max المرتقب والان مع تفاصيل الخبر

بعد الإعلان عن آيفون 16، أصبح الحدث الكبير التالي الذي نترقبه هو سلسلة آيفون 17 القادمة، وقد كشف تسريب جديد عن أفضل نظرة حتى الآن على تصميم iPhone 17 Pro Max المحتمل.

تمت مشاركة هذه الشائعة حول التصميم بواسطة المسرب الشهير لمنتجات آبل، سوني ديكسون، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، نشر سوني صورة لتصميم مزعوم لهاتف آيفون 17 برو ماكس، إلى جانب غطاء MagSafe مصمم ليتناسب مع الشكل الجديد.

أبرز اختلاف واضح في التصميم هو نظام الكاميرا المعاد تصميمه، فبدلًا من نظام الكاميرا المتمركز في الزاوية العلوية اليسرى، يأتي التصميم الجديد بتوزيع مختلف يفصل بين الفلاش والميكروفون ومستشعر LiDAR عن ترتيب العدسات الثلاثية.

من المتوقع أن يكون هذا التصميم، الذي يطلق عليه "شريط الكاميرا"، متاحًا في iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max، بالإضافة إلى iPhone 17 Air الجديد فائق النحافة، أما آيفون 17 القياسي وiPhone 17 Plus، فلا يتوقع أن يشهدا تغييرًا في تصميم الكاميرا.