تكنولوجيا: دراسة: كل ساعة يقضيها الأطفال أمام الشاشات تزيد من خطر الإصابة بقصر النظر

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القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة أن كل ساعة إضافية يقضيها الأطفال والمراهقون أمام الشاشات تزيد من خطر إصابتهم بقصر النظر بنسبة 21٪، مما يدعو الخبراء إلى الحد من استخدام الأجهزة الرقمية وتشجيع الأنشطة الخارجية.

ارتفاع معدلات قصر النظر عالميًا

قصر النظر هو حالة تتسبب في إطالة غير طبيعية لمقلة العين، مما يؤدي إلى رؤية غير واضحة للأجسام البعيدة، وتشير الأبحاث إلى أنه بحلول عام 2050، قد يعاني 40٪ من الأطفال والمراهقين حول العالم من هذه الحالة.

في حين أن العوامل الوراثية تلعب دورًا في تطور قصر النظر، فإن قلة التعرض للهواء الطلق والتركيز المطول على الأشياء القريبة يزيدان من خطر الإصابة به، وهو ما يفسر ارتباط استخدام الشاشات بارتفاع معدل الإصابة وشدتها.

دراسة شاملة تكشف العلاقة بين الشاشات وقصر النظر

حلل باحثون في كوريا نتائج 45 دراسة شملت 335,524 مشاركًا، وركزت على تأثير الأجهزة الرقمية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الألعاب والتلفزيون على صحة العين.

وأظهرت النتائج أن كل ساعة إضافية من استخدام الشاشة يوميًا تزيد من احتمالية الإصابة بقصر النظر بنسبة 21٪. وبالنسبة للأطفال الذين يعانون بالفعل من قصر النظر، فإن كل ساعة إضافية ترفع احتمال تفاقم الحالة بنسبة 54٪.

وعند التعمق في البيانات، وجد الباحثون أن خطر الإصابة يرتفع بشكل حاد مع زيادة وقت الشاشة اليومي، حيث تصل الزيادة إلى 5٪ عند استخدام الشاشات لمدة ساعة يوميًا مقارنة بعدم استخدامها إطلاقًا، و97٪ عند استخدامها لأربع ساعات يوميًا.

هل هناك حدّ آمن لاستخدام الشاشات؟

أشار الباحثون إلى أنه لم يتم العثور على ارتباط واضح بين استخدام الشاشات لمدة تقل عن ساعة يوميًا والإصابة بقصر النظر، مما يشير إلى احتمال وجود “حد آمن” للاستخدام. ومع ذلك، فإن تحديد وقت الاستخدام بدقة لا يزال صعبًا، وهناك حاجة إلى أدلة إضافية لدعم هذه الفرضية.

التحذيرات الطبية وتوصيات الخبراء

أكد البروفيسور كريس هاموند من كلية كينغز في لندن أن العوامل المؤدية لقصر النظر معقدة، ولكن نتائج هذه الدراسة، إلى جانب دراسات أخرى أجريت خلال فترات الإغلاق بسبب كوفيد-19، تؤكد أن إبقاء الأطفال في الأماكن المغلقة لفترات طويلة واستخدام الشاشات بكثرة ليس أمرًا جيدًا لصحة أعينهم.

من جانبه، أشار البروفيسور روبرت بورن من جامعة أنجليا روسكين إلى أن تفاقم قصر النظر يزيد من خطر الإصابة بأمراض بصرية خطيرة، مؤكداً أن هذه النتائج يمكن أن تسهم في وضع سياسات صحية وتعليمية للحد من انتشار قصر النظر عالميًا.