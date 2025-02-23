تكنولوجيا: تراجع أداء كرت الشاشة RTX 5090 في اختبارات PassMark G3D Mark أمام RTX 4090

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن كرت الشاشة RTX 5090 الرائد ما زال يعاني من بعض المشكلات. بعد أن تصدر كرت الشاشة RTX 5090 قائمة اختبار PassMark’s G3D Mark في وقت سابق من هذا الشهر، تراجع الآن إلى المركز الثاني خلف كرت الشاشة RTX 4090. في البداية، كان يتمتع بميزة طفيفة بنسبة +2.85% بالمقارنة، ولكن وبعد اختبار المزيد من العينات، اختلف الأمر.

حيث تم اختبار المئات من كروت RTX 4090 على الموقع، حيث ارتفع متوسط درجاتها من 38,422 إلى 38,436 (بناءً على 14,422 عينة). في الوقت نفسه، زاد عدد عينات كرت GeForce RTX 5090 من 13 عينة إلى 50 عينة ، مع انخفاض متوسط النتائج من 39,516 إلى 38,048، أي انخفاض بنسبة -3.71%. يُظهر هذا التذبذب أن هناك فرصة لكرت الشاشة RTX 5090 لاستعادة صدارته في هذا الاختبار المعين في المستقبل عندما يتم اختبار المزيد من العينات. تغطي مجموعة الاختبارات المستخدمة إصدارات DirectX من 9 إلى 12 بالإضافة إلى اختبارات معالجة الرسوميات.

هناك العديد من الأسباب المحتملة لهذا الوضع غير المتوقع إلى حد ما: فقد كانت مشكلات التعريفات في الأخبار بالفعل، حيث أفادت تقارير بأن بعض كرت RTX 5090 فشل في العمل بعد تحديثات البرامج. كما أن عدد العينات منه ما زال قليلا، خاصة مقارنة بكرت الشاشة RTX 4090. بالإضافة إلى ذلك، كُشف مؤخرًا أن بعض كروت GeForce RTX 5090 كانت تفتقد إلى وحدات Raster Output Pipelines (ROPs)، وهي مكونات أجهزة أساسية لتقديم الصور. كما أن توفر عدد قليل من الوحدات سيؤثر أيضًا على عدد الكروتالتي يمكن اختبارها فعليًا.

ومن الجدير بالذكر أن كرت RTX 5090 تفوق على RTX 4090 في اختبارات DirectX 12، حيث حقق ميزة كبيرة بنسبة +39.3% من حيث متوسط الإطارات في الثانية (209 مقابل 150). ولكن كما أشرنا سابقًا، فإن كرت GeForce RTX 5090 متأخرة بشكل كبير في اختبارات معالجة الرسوميات (-17.5%)، على الرغم من أنها تحتوي على عدد أكبر من نوى CUDA بنسبة +32.8% مقارنة بكرت RTX 4090، وهي النوى المطلوبة لتنفيذ مهام المعالجة المتوازية. لا يزال الوقت مبكرًا لاتهام Nvidia بالإهمال هنا، ولكن مثل هذه النتائج قد تجعل اللاعبين يفكرون مرتين قبل الشراء بهذا السعر المرتفع.

المصدر