شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنسان بقدرات خارقة.. قصة عالم زرع أجزاء روبوتية بجسمه "صور" والان مع تفاصيل الخبر

يعد كيفن وارويك، هو أول شخص بدأ العمل على ما نلقبه الآن بالـ"السايبورج"، وهو الإنسان الذى امتلك أجزاء روبوتيه تعطيه قدرات تتعدى القدرات الطبيعية، حيث أطلق الجراحون 100 شوكة من السيليكون، مزودة بأقطاب كهربائية من البلاتين، مباشرة في نظامه العصبي، وسمحت هذه الأشواك لجسمه باستقبال إشارات إلكترونية خارجية، على سبيل المثال، من جهاز كمبيوتر ونقلها مرة أخرى.

جعلت هذه العملية وارويك أول إنسان آلي حقيقي في عام 2002، من خلال دمج جسده بالتكنولوجيا لتوسيع قدراته البشرية العادية إلى عالم الخيال العلمي، كما أنه باستخدام الغرسة، يمكن توصيله بأجهزة الكمبيوتر والتحكم في الروبوتات في قارات أخرى عبر الإنترنت واستشعار الموجات الصوتية فوق الصوتية.

قال وارويك، الذى يعمل كأستاذ فخري في علم التحكم الآلي في جامعة ريدينج وجامعة كوفنتري في المملكة المتحدة، وفقا لموقع "لايف ساينس" ،"إن ذلك مثل قوة عظمى يمكن لعقلك التحكم فيها فجأة".

حصل واريك على أول عملية زرع له في عام 1998، شريحة تعريف ترددات الراديو (RFID) بسيطة تم وضعها تحت الجلد في ذراعه، وتم توصيل أجهزة الكمبيوتر في مختبره بجامعة ريدينج بهوائيات تكتشف الموجات الراديوية التي تنقلها الشريحة حتى تتمكن أجهزة الكمبيوتر من مراقبة وأداء المهام لوارويك أثناء اقترابه، مثل فتح الأبواب الإلكترونية.

لكنه يعتقد أن عملية الزرع في عام 2002 هي التي أكسبته لقب "سايبورج"، لأن الغرسة تم دمجها في الجهاز العصبي لجسمه ووسعت ما كانت البيولوجيا البشرية قادرة على القيام به.

ونما النسيج الليفي حول الغرسة، مما أدى إلى تثبيتها في مكانها داخل ذراعه، مما يعني أن الأنسجة تقبلت الغرسة في الجسم.

قدرات خارقة لا يمتلكها إنسان

كانت أشواك الغرسة قادرة على اكتشاف الإشارات التي تمر عبر نظامه العصبي والتي فككها جهاز كمبيوتر متصل بالغرسة في الوقت الحقيقي.

كما يمكن للكمبيوتر إرسال إشارات خاصة به إلى الجهاز العصبي لوارويك عبر الأشواك، وهذا يعني أن التكنولوجيا المتصلة بوارويك أصبحت جزءًا منه بشكل أساسي.

وقال وارويك: "لكنها أعطتني أيضًا قدرات لم أكن أمتلكها ببساطة كإنسان"، على سبيل المثال، حرك يد روبوت في المملكة المتحدة من مدينة نيويورك، تمامًا كما لو كانت يده، لذا، فإن الإشارات التي أرسلها دماغه إلى يده التي تأمرها بالإغلاق في قبضة تم تفسيرها بواسطة كمبيوتر متصل بالغرسة وإرسالها عبر العالم، عبر الإنترنت، إلى كمبيوتر آخر متصل باليد الروبوتية، بحيث تلقت يد الروبوت أمرًا بالإغلاق أيضًا.

كانت اليد المعدنية مزودة بأجهزة استشعار ترسل إشارات عبر الإنترنت وإلى الجهاز العصبي المتصل بوارويك، والتي استقبلها دماغه على شكل نبضات، التي كانت أكثر تواترًا كلما كانت قبضة اليد أقوى، وقال: "كان بإمكاني أن أشعر بما تشعر به اليد"، مضيفا "لقد شعرت بقوة هائلة."

كان التحكم في يد الروبوت أحد التجارب العديدة التي أجراها وارويك أثناء العيش مع الغرسة لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا.

ربط إشارات النظام العصبي بزوجته وشعر بكل تحركاتها

واكتسب إحساسًا يشبه الخفاش من خلال توصيل الغرسة بقبعة بيسبول معدلة بها أجهزة استشعار بالموجات فوق الصوتية، حيث أرسلت أجهزة الاستشعار إشارات إلى نظامه العصبي على شكل نبضات، والتي أصبحت أكثر تواترًا كلما اقتربت أشياء مختلفة منه.

حدثت أكبر لحظة له عندما ربط نظامه العصبي بالجهاز العصبي لزوجته، إيرينا وارويك، بعد أن تم دفع أقطاب كهربائية في الأعصاب الموجودة في ذراعها أيضًا.

لم يستطع أن يرى ما كانت تفعله، ولكن عندما فتحت وأغلقت يدها، كان بإمكانه الشعور بذلك، وكما حدث مع ذراع الروبوت، تلقى وارويك نبضات في نظامه العصبي للإشارة إلى ما كانت إيرينا تفعله.