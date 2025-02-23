شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تكنولوجيا المناخ (3).. منصات سلسلة التوريد الرقمية تقنية للتعامل مع الاضطرابات والان مع تفاصيل الخبر

يفرض الواقع الحالي لتغير المناخ بعض الاضطرابات على سلسلة التوريد، المعنية بجميع الأنشطة التي تحول المواد الخام إلى بضائع نهائية ووضعها في أيدي العملاء، لذلك سعت التكنولوجيا لتقديم حلول على طول سلسلة التوريد لمواءمة الجهود ومشاركة البيانات في الوقت الفعلي، وهنا نقدم في الحلقة الثالثة من سلسلة "تكنولوجيا المناخ" تفاصيل عن منصات سلسلة التوريد الرقمية ودورها في التعامل مع الاضطرابات المتعلقة بالمناخ.

وفقا للموقع الرسمي للمنتدى الاقتصادى العالمى، تعمل منصات سلسلة التوريد الرقمية على تحويل العمليات الصناعية من خلال دمج الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتحليلات المتقدمة لتحسين الخدمات اللوجستية وتتبع المواد، وتخفيف المخاطر وضمان استمرارية التشغيل.

وتحلل هذه المنصات بيانات الطقس والطلب في الوقت الفعلي، وتتنبأ بالاضطرابات وتضبط المصادر والتوجيه استجابة لمخاطر المناخ، مثل الأعاصير أو العواصف.

يتطلب التنفيذ الناجح التعاون بين الشركات المصنعة ومقدمي الخدمات اللوجستية ومنصات البيانات لمشاركة الأفكار ومواءمة العمليات.

على سبيل المثال، تساعد منصة سلسلة التوريد من IBM Watson الشركات المصنعة على التكيف مع الاضطرابات المناخية باستخدام البيانات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي لضبط طرق التوريد.

واستفادت CEVA Logistics من هذه التكنولوجيا لتسريع تبادل البيانات على طول سلسلة التوريد الخاصة بها، مما يضمن عدم توقف العمل أثناء ذروة الطلب والحد من التأخيرات الناجمة عن الأحداث الجوية المتطرفة.