تكنولوجيا: GMKtec تطلق الخادم المصغر K10 بدعم يصل إلى 96 جيجابايت ذاكرة عشوائية DDR5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة GMKtec جهاز حاسوب مصغر جديدباسم K10. يُوصف هذا الجهاز بأنه “خادم صغير”، ويأتي مع معالج Intel Core i9-13900HK، وهو أحد المعالجات الرائدة من سلسلة Raptor Lake-H. مما يجعل هذا النظام قادرًا على التعامل مع المهام المتعلقة بالخوادم بكفاءة عالية.

وتشير الشركة إلى أن المعالج مُقترن بنظام تبريد كبير الحجم مزود بمروحة توربو عالية التدفق، مما يسمح للمعالج بتقديم أداء مستقر حتى تحت الأحمال الثقيلة. ومن أبرز ميزات هذا الخادم الصغير دعمه لسعة تصل إلى 96 جيجابايت من ذاكرة DDR5. كما يحتوي الجهاز على ثلاث فتحات M.2 2280، والتي يمكن أن تستوعب سعة تخزين تصل إلى 12 تيرابايت.

على الرغم من أن GMK K10 صُمم ليكون خادمًا صغيرًا، إلا أن الشركة تؤكد أنه يمكن أن يعمل كجهاز كمبيوتر صغير عادي. وبالتحديد، يتوفر الجهاز بثلاثة أوضاع، بينها “وضع الأداء العالي” المخصص للألعاب. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن كارت الشاشة المدمج ليس الأفضل للألعاب.

ويوفر الجهاز منافذ اتصال غنية حيث يحتوي الجهاز على منفذ COM تسلسلي، وأربعة منافذ USB 3.2 Gen 2، ومنفذ HDMI، ومنفذ USB Type-C، ومنفذ DP، وأربعة منافذ USB 2.0. كما يتميز الخادم الصغير بمنفذ Ethernet 2.5G، وWiFi 6،

ومن الميزات الأخرى لجهاز GMK K10 دعمه لإخراج الفيديو بدقة 8K وتصميمه المضغوط. يتوفر الجهاز حاليًا للحجز في الصين، ولم يتم الإعلان عن إطلاقه عالميًا أو عن سعره بعد.

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