شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تضيف دعم مكانس الروبوت إلى تطبيق Home في iOS 18.4 Beta والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت آبل الإصدار التجريبي الأول للمطورين من iOS 18.4، والذي اكتشف المستخدمون أنه يتضمن دعمًا لمكانس الروبوت في تطبيق Apple Home من خلال معيار Matter.

ووفقًا لتقرير من 9to5Mac، أكدت Smart Home Centre أن هذه الميزة تعمل باستخدام مكنسة Switchbot S10، والتي تدعم Matter في نسختها التجريبية.

وتُظهر لقطات الشاشة من التطبيق عنصر واجهة المستخدم الخاص بالمكنسة داخل Home، مع أيقونة صغيرة لمكنسة روبوت، بالإضافة إلى شاشة تحكم تحتوي على زر بدء / إيقاف، وخيارات للتبديل بين “تنظيف بالمكنسة فقط” أو “تنظيف بالمكنسة والمسح”، إلى جانب أوضاع تشغيل مثل “هادئ” أو “تنظيف عميق”.

كما يوجد خيار “إرسال إلى قاعدة الشحن”، ولكن Smart Home Centre أشارت إلى أن هذا الخيار يوقف تشغيل المكنسة فقط بدلاً من إعادتها إلى القاعدة.

دعم الأتمتة والمشاهد الذكية

يمكن الآن إضافة مكانس الروبوت إلى الأتمتة والمشاهد داخل تطبيق Apple Home، مما يسمح بجدولة عمليات التنظيف أو تشغيلها تلقائيًا مع أجهزة المنزل الذكي الأخرى.

مكانس الروبوت التي تدعم Matter

رغم أن آبل كانت متوقعة أن تضيف دعم Matter لمكانس الروبوت العام الماضي، إلا أن ذلك لم يحدث حينها. وحتى الآن، لا تزال شركات قليلة تدعم Matter، وبعضها بانتظار تحديثات برمجية لتفعيل الميزة. ولكن أكدت الشركات المصنعة أن الموديلات التالية ستدعم Matter قريبًا:

• Ecovacs X8 Pro Omni

• Ecovacs Deebot X2 Combo

• Switchbot S20

• Switchbot S10

• Switchbot K10 Pro Plus

• Switchbot K10 Plus

• Dreame X50 Ultra

• Dreame X40 Ultra

• Roborock Saros 10 و 10R

• Roborock S8 MaxV Ultra

• Roomba Combo 10

ميزات أخرى في iOS 18.4 Beta

إلى جانب دعم مكانس الروبوت، رُصدت بعض الميزات الجديدة في الإصدار التجريبي الأول من iOS 18.4، ومنها:

• خيار جديد للتحكم في الموسيقى المحيطة ضمن مركز التحكم.

• إضافة نمط “رسم تخطيطي” في Image Playground.

• إشعارات الأولوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Apple Intelligence.

• إمكانية تعيين تطبيق ترجمة افتراضي.

من المتوقع أن يشهد الإصدار التجريبي القادم المزيد من التحسينات، خاصة وأنه كان من المفترض أن يكون بداية تحديثات ضخمة لسيري، وهو تغيير قد يستغرق أكثر من شهر ليتم طرحه رسميًا.