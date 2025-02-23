تكنولوجيا: شاومي تؤكد رسميًا الإطلاق العالمي لهاتفي Xiaomi 15 و Xiaomi 15 Ultra قبل MWC 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شاومي أقوى إشارة حتى الآن إلى اقترابها من إطلاق جيل جديد من هواتفها الرائدة عالميًا. فقد أكدت الشركة أنها ستعقد حدث “القمة التالية” في 2 مارس، قبل مشاركتها في MWC 2025 في برشلونة.

ورغم قلة التفاصيل، فإن الصورة التشويقية التي نشرتها شاومي تُظهر تصميمًا يبدو وكأنه الخلفية الخاصة بهاتف Xiaomi 14 Ultra.

ومؤخرًا، كشفت شاومي عن أول لمحة رسمية لما يُعتقد أنه Xiaomi 15 Ultra، حيث تُظهر الصورة المسربة تصميمًا مختلفًا عن Xiaomi 14 Ultra، مع خمسة فتحات دائرية في وحدة الكاميرا الخلفية.

ووفقًا للتسريبات الأخيرة، تحتوي الفتحة العلوية اليسرى فقط على شعار لايكا ومستشعر الكاميرا، بينما يُرجح أن المساحة المتبقية مخصصة لكاميرا تليفوتو بدقة 200 ميجابكسل.

من المتوقع أن تنضم هذه الكاميرا الجديدة إلى الكاميرا الأساسية، وكاميرا الزاوية العريضة، وكاميرا الزاوية الفائقة، التي ستكون مدمجة في الفتحات الأصغر. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن شاومي ستقدم Xiaomi 15 Ultra بتصميم ثنائي اللون عالميًا، وهو ما تدعمه أيضًا تسريبات من شاومي فيتنام.

وتُظهر الصور المسربة أيضًا Xiaomi 15 Ultra بجانب Xiaomi 15، الذي تم إطلاقه في الصين منذ أكتوبر الماضي. وهذا يعني أن الإصدار العالمي لهاتف Xiaomi 15 سيُعلن عنه إلى جانب Xiaomi 15 Ultra خلال MWC 2025، قبل طرحهما في الأسواق العالمية.

وعلى العكس، تشير التقارير إلى أن Xiaomi 15 Pro سيظل حصريًا للسوق الصينية، تمامًا مثل سابقه.

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