تكنولوجيا: تسريب فيديوهات ترويجية تكشف ميزات جديدة لهاتفي Nothing Phone (3a) و (3a) Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت مؤخرًا فيديوهات ترويجية رسمية لهاتفي Nothing Phone (3a) و (3a) Pro، مما كشف عن بعض التفاصيل غير المعروفة سابقًا. الأهم من ذلك، أكدت هذه التسريبات التصميم والمواصفات التي تم تداولها في الفترة الماضية.

وفقًا للفيديو الترويجي الخاص بهاتف Nothing Phone (3a) Pro، سيأتي الهاتف بكاميرا بريسكوب تليفوتو 3x، وهو أمر متوقع، لكن المثير للاهتمام هو قدرة المعالجة الحسابية التي تتيح تكبيرًا يصل إلى 6x بجودة تشبه التقريب البصري.

بالإضافة إلى ذلك، يظهر الفيديو أن هذه الكاميرا التليفوتو تدعم التصوير الماكرو، مما يشير إلى قدرتها على التركيز على الأجسام القريبة.

أما بالنسبة لهاتف Nothing Phone (3a) العادي، فيُظهر الفيديو أن الكاميرا التليفوتو 2x قادرة على تحقيق تكبير 4x بجودة مقاربة للبصري، لكن لم يتم الإشارة إلى دعم وضع الماكرو.

تكشف بقية الفيديوهات عن إمكانيات المعالجة الحسابية للكاميرا بفضل محرك TrueLens Engine 3.0، إلى جانب بعض ميزات الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم.

كما تؤكد التسريبات مواصفات أخرى سبق تداولها، مثل معالج Snapdragon 7s Gen 3، بالإضافة إلى شاشات OLED بحجم 6.77 بوصة.

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