شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثلاثية ألعاب XR مستوحاة من Neon Genesis Evangelion قيد التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Pixelity، المتخصصة في تطوير ألعاب الواقع الممتد (XR)، أنها تعمل على سلسلة من ثلاث ألعاب مستوحاة من عالم وأحداث أنمي Neon Genesis Evangelion، ومن المتوقع أن تصدر اللعبة الأولى العام المقبل.

تجربة جديدة داخل عالم Evangelion

في إعلان رسمي عبر البريد الإلكتروني، أكدت Pixelity أن الثلاثية ستستند إلى عالم وأحداث الحلقات الـ26 من الأنمي المحبوب. وبالرغم من عدم الكشف عن الكثير من التفاصيل حتى الآن، أوضحت الشركة أن اللاعبين سيعيشون القصة من منظور شخصية أصلية، حيث سيتمكنون من استكشاف عالم Neon Genesis Evangelion، خوض المهام، والمشاركة في معارك مثيرة، مع الالتزام بالجدول الزمني والأحداث الأساسية للأنمي.

وأضافت الشركة أن اللعبة ستقدم تجربة تفاعلية وتعاونية مع شخصيات مألوفة من السلسلة، ما يعزز تجربة اللاعبين في عالم الواقع الممتد.

المنصات المحتملة لإطلاق اللعبة

لم تكشف Pixelity حتى الآن عن المنصات التي ستصدر عليها الألعاب، ولكن بالنظر إلى سجلها في تطوير ألعاب لمنصات Meta Quest وPico، فمن المحتمل أن تتوفر الألعاب على سماعات الواقع الافتراضي والواقع المختلط. كما أطلقت الاستوديو مؤخرًا ألعابًا لمنصة Apple Vision Pro، مثل Shooting Break وRolling Buddy، مما قد يشير إلى إمكانية إصدار اللعبة على هذه المنصة أيضًا.

مع الإعلان عن هذه الثلاثية، يبدو أن عشاق Evangelion سيحصلون على فرصة فريدة لاستكشاف هذا العالم الأسطوري بطرق جديدة كليًا عبر تقنية الواقع الممتد.